Giorgio Alfieri appello a Maria De Filippi: ‘La mia vita stravolta, fammi tornare a Uomini e Donne’

Giorgio Alfieri è stato protagonista di una delle storie più seguite e coinvolgenti di ‘Uomini e Donne’. Tra il 2006 e il 2007 l’ex calciatore di ‘Campioni, il sogno’ aveva visto nella corteggiatrice Martina Luciani la sua anima gemella. La coppia, tra tira e molla, ha avuto una relazione molto lunga da cui è nata anche una figlia. Oggi, Giorgio Alfieri fa l’assistente regista, ma vorrebbe ritornare sul trono per ripetere l’esperienza e lancia un appello a Maria De Filippi.

Giorgio Alfieri ha ammesso di aver attraversato un momento buio, ma si è detto pronto a ripartire. L’ex tronista vorrebbe farlo proprio dalla trasmissione che gli ha regalato l’amore: ‘Uomini e Donne’. Su ‘Leggo’, la richiesta dell’ex calciatore nei confronti del suo cupido, Maria De Filippi.

Giorgio Alfieri: ‘Voglio tornare sul trono’

L’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ ha vissuto una crisi e si è dovuto rialzare, ora Giorgio Alfieri vorrebbe tornare alle origini, ovvero davanti alle telecamere.

‘La mia vita è stata stravolta e mi sono dovuto rimboccare le maniche per risolvere problemi economici e sentimentali. Ora il peggio è passato, ma ho bisogno di rimettermi in gioco e mi piacerebbe tanto ripartire dalla tv’, ha dichiarato l’ex calciatore.

Il pensiero ovviamente va alla trasmissione che, oltre al successo, gli ha donato l’amore. Così Giorgio chiede una seconda chance a Queen Mary. ‘Vorrei ricominciare proprio da Uomini e donne, un programma che mi ha dato tanto. Anzi, lancio un appello alla De Filippi: ‘Maria, fammi tornare sul trono, dammi la possibilità di cambiare la mia vita per la seconda volta!”

Quella tra Giorgio e Martina fu una delle storie d’amore più appassionanti di Uomini e Donne con una scelta in stile ‘fiaba’. La coppia fu anche seguita dalle telecamere durante alcuni step della convivenza. Dal dating show di Canale 5, Giorgio ha ottenuto momenti di grande gioia tra cui la nascita della figlia Asia, nel 2008. La sua ex, Martina Luciani si è rifatta una vita al fianco del compagno Patrizio con cui sta per avere un figlio.

Giorgio Alfieri: ‘Voglio trovare l’anima gemella’

L’ex calciatore vorrebbe tornare sul trono, non per riavere fama, ma per trovare l’amore della sua vita. ‘Uomini e donne ti permette di scegliere la donna giusta per te, con molta calma. Nella vita, invece, io sono un tipo che per natura va sempre di fretta’, ha spiegato.

Maria De Filippi e Giorgio si sono incontrati di nuovo, un po’ di tempo fa. ‘Ci siamo rivisti quando ho avuto il piacere di lavorare per Maria come aiuto regista nella prima edizione di ‘Selfie – Le cose cambiano’. Purtroppo non è facile poter passare un po’ di tempo insieme a lei perché è una donna super impegnata’, ha raccontato Alfieri. Intanto ‘Uomini e Donne’ si prepara per una nuova stagione, chissà se Maria De Filippi accoglierà l’appello dell’ex calciatore e lo farà entrare nella rosa dei tronisti del prossimo anno del fortunato dating show di Canale 5.