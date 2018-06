Sono dure le accuse che l’ex fidanzato di Floriana Secondi rivolge alla vincitrice del Grande Fratello 3 e a Simone Coccia Colaiuta, ipotizzando che il figlio che la romana aspettava da lui poteva essere – in realtà – del suoi coinquilino. Daniele Pompili, inoltre, svela dei lati caratteriali della Secondi sconosciuti ai più e getta dei dubbi sul vero rapporto tra Floriana e Barbara D’Urso.

‘Mentre lei (Floriana Secondi, ndr) mi teneva nascosto che Coccia Colaiuta abitava a casa sua era incinta di mio figlio’ – ha tuonato l’ex fidanzato della romana, lasciando intendere di avere dei seri dubbi sulla paternità del piccolo che l’ex gieffina, poi, ha perso. ‘A questo punto, mi viene da mettere in dubbio anche la paternità di quel bambino, che purtroppo non è mai nato’ – ha continuato Pompili in una intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv.

Daniele Pompili contro Floriana Secondi: ‘Non è come appare’

Daniele Pompili racconta che ai tempi della sua relazione con Floriana Secondi quest’ultima viveva con Simone Coccia, che aveva deciso di aiutare per permettergli di entrare nel mondo dello spettacolo.

‘E’ vero che lei parla solo di amicizia tra loro, ma io mi sento ingannato lo stesso’ – ha detto, spiegando che ai tempi lei lo aveva tenuto all’oscuro della presenza di Colaiuta nel suo appartamento.

‘All’epoca noi eravamo fidanzati e non sapevo che loro due vivessero insieme. Ora capisco perché spesso non voleva farmi salire in casa’ – ha continuato, chiarendo che ai tempi Simone non era ancora legato alla senatrice Stefania Pezzopane.

‘Floriana non è come appare, la sua voglia di fare televisione spesso la porta a calpestare tutto e tutti’ – ha concluso, attaccando duramente la ex fidanzata dalla quale si è separato poco dopo l’aborto.

Floriana e Barbara D’Urso amiche? Le rivelazioni di Pompili

Infine, Daniele Pompili svela alcuni retroscena inediti sui rapporti professionali di Floriana Secondi, spesso ospite di Barbara D’Urso nelle sue trasmissioni.

Le due, infatti, sembrano essere molto amiche ma l’ex fidanzato della gieffina ha svelato: ‘Non credo che siano amiche. Anzi, Floriana diceva spesso che tra loro c’è tanta rivalità femminile’.