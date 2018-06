E’ un tema caldo quello sull’esposizione dei bambini sui social e, in merito, Federica Panicucci si è detta assolutamente contraria a ciò. Quello che fa Chiara Ferragni con il piccolo Leone, dunque, per la conduttrice di Mediaset non può essere preso d’esempio perché la tutela della privacy viene prima di tutto.

‘Non giudico Chiara Ferragni o altri genitori. Io i miei figli non li mostro sui social’ – ha detto Federica Panicucci in una intervista rilasciata al settimanale Oggi cui ha raccontato il suo rapporto con i figli, il lavoro per le reti del Biscione e l’amore con Marco Bacini, suo compagno da due anni dopo la fine del matrimonio con Mario Fargetta. La conduttrice di Mattino Cinque, infatti, è madre di Sofia e Mattia, nati dalla relazione ventennale con il dj.

Leggi anche: Federica Panicucci al Maurizio Costanzo Show: ‘Innamorata a 50 anni’

Federica Panicucci: ‘Mantengo l’anonimato dei miei figli’

‘[...] Preferisco non far mai vedere i loro volti nemmeno quando parlo di loro su Instagram’ – ha spiegato Federica Panicucci in merito alla pubblicazione di foto con i figli sui social.

‘Quando saranno grandi decideranno autonomamente se e come mostrare qualcosa della loro vita ma oggi, che decido io per loro, preferisco mantenere il loro anonimato’ – ha concluso, chiarendo di rispettare, ma non condividere, l’atteggiamento di molti genitori come Chiara Ferragni.

La discussione sulla pubblicazione di immagini di bambini su Instagram o Facebook, dunque, continua a tenere banco e dividere molti genitori, alcuni dei quali con idee chiare e nette sul tema.

Federica Panicucci: ‘Soddisfatta della mia carriera’

Federica Panicucci, oltre ad essere una mamma serena e protettiva, ha avuto modo di affermarsi come conduttrice per le reti Mediaset.

Al timone di Mattino Cinque dal 2009, si è detta ‘più che soddisfatta della propria carriera’ costruita con ‘impegno, costanza e dedizione senza mai scegliere strade facili o scorciatoie di alcun tipo’.

E a chi insinua che tra lei e Barbara D’Urso ci sia astio, la Panicucci ha assicurato che si tratta semplicemente di una ‘leggenda’.

Leggi anche: Federica Panicucci smentisce tensioni con Barbara D’Urso: ‘Fake news’