Fabrizio Corona: ‘Sono il numero uno in Italia’

Fabrizio Corona ha da poco ripreso in mano la sua vita e soprattutto si è rimesso in carreggiata dal punto di vista lavorativo. Dopo una crisi con la fidanzata Silvia Provvedi, anche la vita sentimentale dell’ex re delle paparazzate ha ripreso a decollare, ma tra le sue priorità al momento, oltre al figlio Carlos, c’è la vita professionale e Corona assicura di essere ‘il numero uno in Italia’ nel settore.

Intervenuto a Pitti Immagine Uomo 94, Fabrizio Corona è stato intervistato da Vanity Fair. L’imprenditore si è definito un ‘fenomeno che dura da vent’anni’ che è riuscito a trasformarsi in un personaggio grazie all’abilità nel trasformare ‘la popolarità in rendite’.

Fabrizio Corona si sente il numero uno

Il carcere, come ha spesso sostenuto, lo ha cambiato. Fabrizio Corona oggi, alla soglia dei 45 anni si sente molto più maturo rispetto a una quindicina di anni fa.

‘Non sono più quel 30enne fuori di testa. Cioè, sì, sono sempre fuori di testa ma un po’ meno. Con il tempo si diventa più razionali, da tutti i punti di vista. Anche quello estetico’, ha ammesso l’imprenditore.

In una recente intervista, Fabrizio Corona aveva dichiarato di sentirsi simile a Padre Pio per due caratteristiche: l’ambizione e l’ossessione per il denaro. Dopo l’esperienza in carcere, per il re delle paparazzate, la professione è tra le priorità del momento, oltre al figlio Carlos nato dal matrimonio con Nina Moric. ‘Riprendermi il lavoro è la cosa più importante’, ha confessato Corona.

Recentemente, infatti, il giudice gli ha concesso non solo il permesso di rilasciare interviste ma anche di lavorare. ‘Ho riaperto un ufficio da tre mesi, e sta già andando bene. Dal punto di vista lavorativo sono il numero uno in Italia’, ha dichiarato con sicurezza.

Insomma, Fabrizio Corona ha consapevolezza delle proprie capacità ed è certo che tutto andrà per il meglio perché si definisce una persona positiva. ‘Sono sempre stato un ottimista, anche quando sono entrato in galera nel 2013 con 13 anni da passare lì dentro davanti a me’, ha rivelato.

Fabrizio Corona e il matrimonio con Silvia Provvedi

Ovviamente per il re delle paparazzate c’è sempre spazio per il gossip. Dopo un periodo di crisi, Fabrizio Corona è ritornato con Silvia Provvedi. La cantante gli è stata molto vicina in uno dei periodi più bui e non nega che in futuro, possano fare il grande passo.

Alla domanda se la coppia convolerà o meno a nozze, Fabrizio Corona ha risposto: ‘Silvia ha solo 24 anni. Ma magari sì, un po’ di voglia c’è’. L’ex re delle paparazzate, dunque, ha lasciato un piccolo spiraglio aperto, chissà cosa ne pensa la fidanzata che aveva raccontato a ‘Verissimo’ di aver dato un ultimatum al suo compagno chiedendogli un grande cambiamento dal punto di vista dell’atteggiamento. Intanto Corona è certo di essere maturato.