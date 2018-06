Caterina Balivo, frecciata a Kikò Nalli: ‘Quasi mi mancava, ma non so…’

Caterina Balivo sta per lasciare la conduzione di ‘Detto Fatto’, probabilmente venerdì sarà la sua ultima puntata. Prima di dire addio al suo staff e al pubblico di Rai 2, la presentatrice aversana ha lanciato una piccola frecciata a un suo ex collaboratore: Kikò Nalli. Durante la puntata del 13 giugno scorso, la Balivo ha ricordato l’hair stylist e le sue parole non sono passate inosservate e qualcuno vi ha letto una vena polemica da parte di Caterina.

Kikò Nalli ha collaborato per anni con Caterina Balivo a ‘Detto Fatto’. All’interno del programma, l’ex marito di Tina Cipollari, regalava al pubblico tutorial sulla bellezza e sui capelli. Kikò aveva abbandonato lo show di Rai 2 tra le polemiche più di un anno fa. Molte le indiscrezioni sui rapporti poco pacifici con la padrona di casa che avrebbero poi portato alla separazione.

Caterina Balivo, la frecciata a Kikò Nalli

Durante la puntata di ‘Detto Fatto’ andata in onda ieri, Caterina Balivo ha ospitato Stefano Bonomi. Il parrucchiere milanese ha proposto un tutorial dedicato al tema dell’hair fashion. A fare da modella a Bonomi, una ragazza romana pronta a trasformare il suo taglio di capelli con un look definito ‘un po’ più indipendente’.

La frecciata di caterina Balivo a Kikò Nalli (video)

La presentatrice, come sempre ha fatto compagnia alla sua ospite mentre trasformava la sua acconciatura. Grande fan di gruppi musicali indipendenti, la ragazza ha raccontato il suo primo impatto con la musica indie. ‘La prima volta ho pensato, ‘ma che è ‘sta roba’, ha commentato con uno spiccato intercalare romano.

Con la mano sulla fronte, Caterina Balivo ha riso e poi dichiarato: ‘Io mi ero dimenticata la calata romana’. ”Che è ‘sta roba?’ L’ultima volta che ho sentito questa frase l’ha pronunciata Kikò Nalli’, ha risposto Bonomi. ‘Mi mancava quasi, ma… non lo so’, ha commentato la Balivo creando un piccolo momento di imbarazzo e di gelo in studio. Immediatamente la conduttrice campana ha cambiato discorso ed è tornata al tutorial di Stefano Bonomi.

L’addio di Kikò Nalli a ‘Detto Fatto’

Non è stato felice l’addio di Kikò Nalli a ‘Detto Fatto’ e l’ex marito di Tina Cipollari non ha mai nascosto che tra lui e Caterina Balivo i rapporti si fossero deteriorati.

‘Caterina non voleva più che io stessi in puntata, e io non volevo più stare lì, avevamo idee diverse’, aveva raccontato al settimanale ‘Mio’ poco dopo l’abbandono allo show pomeridiano di Rai 2. Era stato lo stesso Kikò, che in trasmissione proponeva un tutorial sulla cura dei capelli, a scegliere di non essere più parte dello staff di ‘Detto Fatto’. Chissà se ieri era davanti alla tv a guardare il programma.