Michelle Hunziker incinta del quarto figlio?

L’occasione è stata l’inaugurazione della nave da crociera Seaview, della flotta MSC, un evento mondano a cui era presente anche Michelle Hunziker, che ha sfoggiato un elegante abito rosso. La stessa Michelle ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che ha fatto scalpore tra i suoi fans e ha scaturito una domanda spontanea: sarà incinta per la quarta volta?

In effetti, a guardare bene lo scatto, sembra proprio che ci sia un accenno di pancia. In realtà non è la prima volta che si parla di un quarto figlio, ma in passato le notizie sono sempre state smentite. Questa volta la bella Michelle non ha fatto ancora trapelare nulla, nonostante le domande insistenti dei suoi seguaci che ritengono che le forme arrotondate non lascino dubbi. La Hunziker è nota per avere pancia piatta e addominali molto scolpiti, questa improvvisa rotondità è molto strana. Ospiti al Festival di Sanremo a Febbraio scorso, Michelle e Tomaso avevano dichiarato che sarebbero stati felici di un altro figlio, probabilmente presto saranno accontentati e saranno per la terza volta genitori insieme.

Saranno contenti Aurora, Sole e Celeste di un fratellino o di una sorellina in arrivo?