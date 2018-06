J-Ax e Fedez, sodalizio finito per colpa della cannabis

Questa foto pubblicata da #jax mi ha fatto iniziare a pensare. Anzi mi ha fatto pensare. Ax che non tagga #fedez lo mostra di spalle e parla del concerto, del ‘suo’ concerto sempre al singolare. Il noi diventa io. Come se fosse solo. Strano, troppo strano. Poi un altro post dove sempre Ax ringrazia i ‘suoi’ 75 mila di San Siro. Senza citare mai #fedez. Un pezzo di una prima verità verrà svelato domani su CHI in edicola. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• FEDEZ LASCIA JAX #anticipazione Il titolo La Finale scelto da Fedez e J-Ax per il loro concerto, sold-out, a San Siro faceva presagire come sarebbe stato l’epilogo. E, infatti, di finale si è trattata perché proprio Fedez ha scelto di concludere questo sodalizio. Uno dei motivi della rottura (personale e imprenditoriale), rivela Chi, la scelta di J-Ax di diventare testimonial della cannabis “legale” che ha chiamato Maria Salvador. Perché sembra infatti che Fedez non abbia mai condiviso questo tipo di iniziativa. Quale sarà il sequel di questa rottura clamorosa? ••••••••••••• Ps: Una rottura improvvisa e devastante che, secondo le mie ricerche e secondo me , uno dei due non avrebbe mai desiderato, pensato o immaginato. Parlo di #fedez ...

