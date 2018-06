Commozione tra i follower di Elena Santarelli per la foto del bambino guarito dal cancro che la showgirl, sposata con Bernardo Corradi, ha postato tra le sue Instagram Stories: il bimbo in questione si chiama Regis, ha 18 mesi ed è un compagno di stanza di Giacomo, il figlio della Santarelli che sta combattendo contro la medesima brutta malattia. L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi ha pubblicato quest’immagine, naturalmente con il consenso dei genitori del bambino, sia per festeggiare la conclusione del ciclo di chemio del piccolo Regis che, soprattutto, come buon auspicio per il suo Jack.

‘Oggi sono più felice del solito’, ha scritto Elena Santarelli su Instagram, ‘Ho conosciuto Regis i primi di dicembre quando hanno ricoverato mio figlio: mi sono detta ‘se lui a 18 mesi fa le chemio e combatte, può farlo anche Jack. Se la sua mamma ride forse riderò anche io appena metabolizzerò’. E così è stato così. Finalmente oggi Regis ha finito la sua ultima chemio e per noi genitori guerrieri questa è la notizia che attendevamo con ansia…’.

Una felicità che Elena Santarelli, il suo bambino Giacomo, papà Bernardo Corradi e l’altra figlioletta Greta sperano di poter condividere quanto prima: ‘Sono felice per lui che non dovrà più ricoverarsi per la chemio, felice per i suoi genitori. Arriverà anche per me questo giorno prima o poi, ne sono sicura: devo solo avere tanta pazienza’.

Alla fine del messaggio i ringraziamenti per la struttura che si sta occupando di Giacomo, di Regis e degli altri bambini malati di cancro: ‘Tutto questo è stato possibile grazie all’Ospedale Bambino Gesù e al reparto di neuroncologia pediatrica e all’amore di sua mamma Valentina e di papà Roberto. Tutto il meglio per te, Regis’.

E speriamo davvero di leggere al più presto un messaggio simile anche per il piccolo Giacomo Corradi: vorrebbe dire che anche lui ha finito la chemio e può tornare finalmente a casa con mamma, papà e la sorellina.

Intanto l’altra settimana Elena Santarelli, che come è facile immaginare di questi tempi avrebbe cose molto più importanti a cui pensare, ha dovuto respingere gli attacchi social di qualche ‘disadattato neuronale’ (cit. il De Luca imitato da Crozza) che l’ha accusata di aver trascorso un paio di giorni al mare con il marito e la figlia più piccola, lasciando Giacomo da solo in ospedale. La Santarelli ha risposto ricordando che il suo dovere di mamma le impone di non trascurare la sua bimba di soli 2 anni, cercando, nonostante tutto, di farla crescere in una realtà allegra e positiva (e ovviamente Giacomo in ospedale non era da solo). Haters colpiti e affondati!