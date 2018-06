Da giorni si chiacchierava sulla possibilità di vedere Alessia Marcuzzi al timone dello show di Mediaset sui Mondiali 2018, ma la conduttrice ha rifiutato la proposta dell’azienda – e il lauto compenso – per il bene dei suoi figli. Dopo un’intensa stagione al timone de L’Isola dei famosi, infatti, la Marcuzzi ha deciso di mettere al primo posto la famiglia.

‘Sarò una donna emotiva, forse incosciente e poco lungimirante, ma da mamma non me la sono sentita’ – così Alessia Marcuzzi ha spiegato al settimanale Oggi i motivi che l’hanno spinta a rinunciare ad un’importante opportunità offertale da Mediaset: il programma sui Mondiali 2018. Ma per la conduttrice de L’Isola dei famosi non si tratta dell’unico rifiuto: la Marcuzzi, infatti, per dedicare più tempo ai figli Mia e Tommaso ha preferito declinare anche l’invito alla conduzione del Summer Festival.

Alessia Marcuzzi in vacanza dalla tv: ‘Scelta non compresa da tutti’

Molte colleghe al suo posto, probabilmente, avrebbero colto al volo le occasioni che negli ultimi tempi si sono presentate ad Alessia Marcuzzi ma solo poche, forse, potrebbero comprendere la sua scelta.

‘I papà dei miei due figli fanno lavori molto impegnativi che spesso li portano a essere lontani da casa’ – ha spiegato, riferendosi a Simone Inzaghi e Francesco Facchinetti – ‘Non sono riuscita a lasciare mia figlia da sola’.

Negli ultimi tempi, inoltre, la Marcuzzi si è dovuta occupare anche del figlio maggiore, Tommaso, colpito da una polmonite.

‘La polmonite di mio figlio Tommy mi avrebbe costretto comunque a rinunciare al progetto. Mai lo avrei lasciato convalescente a casa da solo’.

Per la ‘Pinella’, dunque, si è trattata di una concatenazione di eventi che l’hanno portata a prendersi una vacanza dalla tv.

‘Questa scelta forse non sarà compresa da tutti’ – ha continuato, assicurando – ‘È una decisione presa con il cuore e con molta fatica’.

Alessia Marcuzzi dopo L’Isola dei Famosi: ‘E’ stata la più complessa’

Il no di Alessia Marcuzzi allo show sui Mondiali 2018 arriva anche dopo una stagione televisiva molto intensa al timone de L’Isola dei Famosi 13.

‘È stata l’Isola più complessa dal punto di vista umano ma la più esaltante in termini di affetto del pubblico reale’ – ha chiarito – ‘E poi gli ascolti sono stati i più alti di sempre’.

Nonostante il canna-gate, dunque, la Marcuzzi si è detta soddisfatta, e a coloro che hanno condannato questa edizione del reality show ha risposto: ‘Certi attacchi non mi hanno stupito né ferito. Conosco il mio mondo e sapevo esattamente chi avrebbe approfittato di certe situazioni e chi no’.

Nessun astio, però, nei confronti di Antonio Ricci che ‘con Striscia ha fatto il suo lavoro. Né più né meno. È un gioco delle parti di cui ho sempre avuto consapevolezza, che conosco bene e che rispetto’.

