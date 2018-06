X Factor 12, Asia Argento ringrazia il pubblico dopo la morte di Anthony Bourdain: ‘Sto sopravvivendo’

Asia Argento si è presentata alle audizioni di ‘X Factor 12′ a Pesaro nonostante il lutto che l’ha colpita meno di una settimana fa. L’attrice e giudice della prossima stagione del talent show di Sky ha voluto ringraziare il pubblico e i colleghi per il supporto ricevuto dopo la morte del compagno, lo chef Anthony Bordain.

Asia Argento è impegnata nelle audizioni di ‘X Factor’, in giro per l’Italia insieme agli altri giudici del talent: Mara Maionchi, Fedez e Manuel Agnelli. L’attrice non ha detto ‘no’ agli impegni nonostante stia affrontando il dolore per la perdita del fidanzato Anthony Bourdain a cui era legata dal 2017.

Asia Argento ringrazia il pubblico alle audizioni di X Factor

Al termine delle audizioni di ‘X Factor 12′ a Pesaro, Asia Argento ha preso la parola e ringraziato lo staff e il pubblico per il calore e l’affetto ricevuti in questi giorni estremamente difficile per lei.

Il compagno Anthony Bourdain si è suicidato in un albergo in Francia lo scorso 8 giugno. L’attrice, nonostante il lutto, ha portato avanti i suoi impegni con Sky e per questo è stata molto criticata sui social. A parte gli haters, non sono mancati per l’Argento l’affetto e il supporto di buona parte del pubblico del talent show.

La voce rotta e gli occhi Lucidi, al termine delle audizioni a Pesaro e dopo i ringraziamenti di Fedez, Asia Argento si è alzata in piedi e ha preso il microfono per rivolgere un messaggio sentito ai presenti in studio. ‘Questi dovevano essere i tre giorni più difficili della mia vita, ma grazie a queste persone e grazie a voi sto sopravvivendo, veramente grazie’, ha detto commossa.

Mara Maionchi e Manuel Agnelli, che le erano vicini, hanno applaudito e insieme a loro anche il resto del pubblico che l’ha salutata con un coro: ‘Asia, Asia’. L’attrice si è congedata e li ha salutati lanciando un bacio.

Asia Argento attaccata per le audizioni di X Factor 2018

Asia Argento è stata duramente attaccata da alcuni utenti della rete aver partecipato alle audizioni di X Factor 12 soltanto un giorno dopo la morte di Anthony Bourdain. Subito dopo la denuncia per le molestie subite Harvey Weinstein l’attrice era finita nel mirino dei social, gli haters però sono tornati a offenderla e insultarla anche in un momento così delicato.

In sua difesa è anche scesa in campo l’attrice Rose McGowan che ha spiegato la scelta di Asia di tornare subito a lavorare: ‘L’ha fatto con la forza di una madre che deve lavorare per mettere del cibo sul tavolo dei suoi figli’, ha sostenuto la Paige della serie tv ‘Streghe’.