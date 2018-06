Radio Italia Live 2018, cantanti e scaletta del concerto in Piazza Duomo a Milano

È uno dei concerti evento più attesi dell’estate. Radio Italia Live 2018 scalderà il pubblico il prossimo sabato, 16 giugno 2018. A condurre il più grande evento live di musica italiana saranno ancora una volta Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Nel backstage, per seguire i cantanti con interviste prima delle esibizioni, ci sarà Marco Maccarini mentre Manola Moslehi raccoglierà i commenti a caldo del pubblico e degli ospiti nel parterre. L’appuntamento con il concerto è per le 19.10 in Piazza Duomo a Milano.

In tutto sono 19 gli artisti che saliranno sul palco di Radio Italia Live 2018 in Piazza Duomo. Tra i cantanti più attesi: J-Ax & Fedez, Gianni Morandi, Thegiornalisti e tantissimi altri. Tutti gli artisti che saliranno sul palco avranno l’onore di essere accompagnati dall’Orchestra Filarmonica Italiana diretta dal Maestro Bruno Santori.

Radio Italia Live, i cantanti sul palco e gli ospiti internazionali

Sul palco di Radio Italia Live 2018 si alterneranno nomi di spicco della musica nostrana. Annalisa, Biagio Antonacci, Caparezza, Elisa, Fabri Fibra, Giusy Ferreri, J-Ax & Fedez, Gianni Morandi, Thegiornalisti, Le Vibrazioni e Il Volo saranno i protagonisti della serata.

Come sempre, la kermesse prevede uno spazio dedicato all’esibizione di un ospite internazionale per ‘Radio Italia World’. Per questa edizione è stato scelto Mika, il cantautore entrato nei cuori degli italiani anche grazie allo show di Rai 2: ‘Stasera casa Mika’.

Oltre ai big, non mancheranno gli artisti più giovani, alcuni dei quali sono stati lanciati solo recentemente nel panorama musicale italiano. Per la sezione ‘Fenomeni’ saliranno sul palco: i Måneskin, arrivati secondi a X Factor e Riki e Thomas, entrambi provenienti dalla scuola di ‘Amici di Maria De Filippi’.

In netta espansione quest’anno è il fenomeno della musica Trap, ma anche l’hip hop e il rap. A rappresentare la categoria, sul palco saliranno: Achille Lauro, Capo Plaza, Ghali, Nitro e Tedua.

Radio Italia Live come guardarlo da casa

Il concerto sarà trasmesso anche sul piccolo schermo, a partire dalle 19.10 e andrà in onda in contemporanea su Real Time (canale 31) e sul NOVE. In streaming sarà possibile seguire l’evento sul servizio OTT gratuito Dplay (dplay.com).

Chi è sprovvisto della tv, sarà lieto di sapere che l’evento verrà anche trasmesso in diretta su Radio Italia, Radio Italia Tv (canale 70 DTT, canale 725 SKY, canale 35 TivùSat, solo in Svizzera Video Italia HD) e in streaming su radioitalia.it. Chi è provvisto solo di smartphone ci sarà uno spazio dedicato per seguire l’evento sulle app gratuite iRadioItalia.

Le esibizioni rap, hip hop e trap di Achille Lauro, Capo Plaza, Ghali, Nitro e Tedua verranno trasmesse anche su RADIO ITALIA RAP TV (in HD al canale 726 di SKY e 54 di TivùSat).

Con l’hashtag #rilive sarà possibile commentare in tempo reale l’evento sulle pagine Facebook, Twitter e Instagram ufficiali di Radio Italia.