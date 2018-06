Marina Di Guardo è una scrittrice di romanzi noir ma, prima di tutto, è la madre di Chiara Ferragni, la web influencer più ricca e più seguita sui social. Per la prima volta, quindi, la futura moglie di Fedez viene descritta dagli occhi di chi le è sempre stato accanto, riconoscendo fin da subito un carattere ‘tosto’ e determinato.

‘Ho capito che Chiara (Ferragni, ndr) sarebbe diventata una donna volitiva un giorno di 18 anni fa’ – ha spiegato Marina Di Guardo in una intervista rilasciata al settimanale F. La scrittrice, il cui volto è stato noto al grande pubblico grazie alla figlia, è sempre più presente sui social proprio per merito della primogenita che, fin dall’adolescenza, ha dimostrato di essere una ragazzina ‘tosta’ e ‘volitiva’. Nonostante un carattere così definito, però, la Di Guardo non avrebbe mai immaginato che Chiara Ferragni potesse diventare una vera e propria star.

Marina Di Guardo: ‘La carriera di Chiara Ferragni è nata per caso’

Interrogata dal magazine diretto da Marisa Deimichei, Marina Di Guardo ha spiegato come la carriera di Chiara Ferragni sia nata davvero per caso, anche se lei ‘è sempre stata molto volitiva’.

A determinare il carattere della compagna di Fedez, tuttavia, è stata proprio la madre che ha scelto per le figlie un’educazione che non le rendesse invisibili come accaduto a lei.

‘Quando sono nata, primogenita, mio padre avrebbe voluto un maschio e questa cosa me l’ha sempre fatta pesare, mettendomi dietro agli altri, i miei fratelli’ – ha rivelato la scrittrice.

‘Per lui ero invisibile e di questo ho sofferto moltissimo (…)’ – ha continuato – ‘Ragion per cui ho sempre cercato di far sentire le mie figlie importanti, capaci, con autostima’.

Marina Di Guardo su Fedez: ‘Con lui un rapporto bellissimo’

Profondamente soddisfatta del percorso intrapreso dalla figlia, Marina Di Guardo ha ammesso di avere anche un ottimo rapporto con il futuro marito della Ferragni, il rapper Fedez.

‘Il loro è stato un bellissimo incontro perché pur avendo un background differente sono molto simili’ – ha spiegato – ‘Tutti e due sono partiti dal nulla, hanno voluto qualcosa di diverso e hanno avuto il coraggio di perseguirlo. Con Fede ho un rapporto molto bello, lo trovo geniale’.

Recentemente, inoltre, la Di Guardo è diventata anche nonna del piccolo Leone e, a chi ha aspramente criticato Chiara Ferragni per aver esposto eccessivamente il figlio sui social, Marina ha fatto notare che ‘ci sono problemi ben più grandi al mondo’ e ricordando che ‘i social sono come dei begli album di foto: mettiamo solo cose belle, non la vita vera’.