Il feeling al GF 15 tra Barbara D’Urso e Alberto Mezzetti non è sfuggito a nessuno, ma non è per questo che il ‘Tarzan di Viterbo’ ha vinto l’ultima edizione del reality, conclusasi poco più di una settimana fa. Secondo la conduttrice, che si sta finalmente godendo qualche giorno di vacanza dopo una stagione televisiva intensissima (e la prossima non sarà da meno), è convinta infatti che Alberto abbia convinto il pubblico soprattutto perché è un ragazzo perbene. E non è poco di questi tempi.

‘Il Grande Fratello 15 è stata un’avventura meravigliosa’, ha confessato Barbara D’Urso a TV Sorrisi & Canzoni tracciando un bilancio dell’edizione appena conclusa, ‘E pensare che abbiamo costruito tutto in appena due settimane: per esempio Veronica, la figlia di Bobby Solo, l’abbiamo ‘provinata’ a soli tre giorni dalla prima puntata. Ma è andato tutto benissimo’.

Tutto benissimo a cominciare dal nome del vincitore: per Barbara D’Urso, Alberto Mezzetti ha trionfato con pieno merito. ‘Durante il reality Alberto si è divertito a corteggiarmi per gioco’, ha spiegato la conduttrice, mostrandosi alquanto divertita, ‘Ma a parte questo credo che il pubblico l’abbia premiato perché è un ragazzo perbene’. Come ha confermato lo stesso diretto interessato: ‘Gli italiani scegliendo me hanno votato il buon esempio, la persona positiva, educata e coraggiosa’.

Complessivamente, il ritorno di Barbara D’Urso al Grande Fratello dopo ben 14 anni è stato un successo, anche se le polemiche non sono mancate (eufemismo): ‘Sono soddisfatta degli ascolti, abbiamo ottenuto la media più alta degli ultimi sette anni di GF. Tornare a un’edizione senza ‘famosi’ e rilanciare il format originale era una grande scommessa di Mediaset, che abbiamo vinto. Le polemiche? Nei reality ci sono e ci saranno sempre, è inevitabile: l’importante è condannare gli eccessi, come abbiamo fatto, ed essere sempre trasparenti’.

Chiusa una stagione se ne aprirà presto un’altra e Barbara D’Urso è già pronta a ripartire: ‘Ai primi di settembre inizierà la decima edizione di Pomeriggio Cinque e a seguire anche Domenica Live. Poi, con calma, cominceremo a pensare al GF 16 (confermando quindi che sarà sempre lei a condurlo, ndr). Vacanze? Solo qualche giorno: da metà giugno mi aspettano le riprese di La Dottoressa Giò’.