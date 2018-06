‘Amici’, la battuta fuori luogo di Pio e Amedeo

Pio e Amedeo, i famosi comici pugliesi, sono stati ospiti nel programma di Maria De Filippi. Tante battute sparate lì, una dopo l’altra, per intrattenere il pubblico durante l’ultima puntata, quella del gran finale del talent show ‘Amici 2018′.

Il duo è noto per essere irriverente, ma forse questa sera hanno superato il limite: hanno iniziato una gag nel loro stile, cioè chiedendo dei soldi ai giudici, come offerta per la loro esibizione, fin qui nulla di strano. Arrivati davanti a Ermal Meta, le parole non sono state divertenti come ci si aspettava: ‘Dai Ermal che sei arrivato coi gommoni dall’Albania e noi italiani ti abbiamo aiutato’.

Il pubblico in studio si è gelato ed è calato il silenzio, lo stesso Ermal non sapeva proprio cosa dire ed era visibilmente in imbarazzo. Alla fine ha accennato un sorriso forzato mentre attorno a lui non rideva nessuno. Anche la padrona di casa, Maria De Filippi, non ha detto nulla. Pio e Amedeo sono andati avanti, ma ci sono state altre battute altrettanto pesanti sulla questione degli immigrati, un argomento controverso, soprattutto nelle ultime ore in cui si discute della vicenda dell’Aquarius, la nave carica di migranti rifiutata da Matteo Salvini. Pio e Amedeo hanno evidentemente dimenticato di avere buon gusto.