‘Amici 2018′, vince Irama

In sfida contro Carmen, prova dopo prova, è Irama a vincere quest’ultima edizione del talent show ‘Amici’ e ad alzare in aria la coppa. Ma chi è davvero?

Il suo vero nome è Filippo Maria Fanti, ‘Irama’ è un nome d’arte che deriva da una parola malese che significa ‘ritmo’. Ha 23 anni, è nato a Carrara, ma vive a Monza e non è alla sua prima esperienza televisiva.

Grande appassionato di musica sin da piccolo, adora il cantautorato italiano e ama ascoltare Guccini e De André. Scrive il suo primo pezzo a soli sette anni e da adolescente prende parte a gare di free style.

Nel 2016 ha avuto la grande occasione di potersi esibire sul palco del Festival di Sanremo, infatti ha partecipato col brano ‘Cosa resterà’ nella sezione ‘Nuove Proposte’, e del Coca Cola Summer Festival con la canzone ‘Tornerai da me’. Pubblica anche un disco, ‘Irama’ per l’appunto, con la Warner, ma decide di interrompere il contratto perché riteneva di non potersi esprimere come desiderava.

Durante l’esperienza ad ‘Amici’ ha avuto modo di discutere nuovamente con i discografici della Warner e ha deciso di tornare, infatti il suo disco ‘Plumes’, uscito il 1° Giugno scorso, è stato prodotto proprio da loro.