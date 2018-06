Amici 17, Simona Ventura vuole fare pace con Heather Parisi: lei non accetta

Simona Ventura e Heather Parisi sono state protagoniste di questa edizione di ‘Amici 17′. La presentatrice e la ballerina americana sono state al centro di una polemica infinita a causa del cantante Biondo, polemica che si è spostata anche fuori dagli studi di Cinecittà e che ha trovato linfa vitale sui social network. Heather Parisi ha spesso attaccato Biondo, mentre Simona Ventura lo ha difeso e tra le due sono volate parole poco carine. Durante la finale, Super Simo ha cercato di fare la pace, ma la Parisi si è rifiutata.

Durante la finale di ‘Amici 17′ qualcuno sperava in un vero e proprio colpo di scena, ovvero che Simona Ventura e Heather Parisi sotterrassero l’ascia di guerra. La conduttrice di ‘Selfie’ si è mostrata propensa a fare la pace con la showgirl americana, ma Heather le ha simbolicamente sbattuto la porta in faccia.

Simona Ventura disposta a far pace con Heather Parisi

Durante lo sketch di Pio e Amedeo si è provato a far riappacificare Simona Ventura e Heather Parisi, ma l’esperimento si è rivelato fallimentare.

Simona Ventura vuole fare pace con Heather Parisi, lei si rifiuta (video)

‘Simona, Simona, avete 60 anni e fate ancora litigate? Dai…’, le hanno detto i due comici. La conduttrice è scoppiata in una grande risata. ‘Simona, facciamola questa pace in diretta. Vi alzate e vi date un bacino’, così Pio e Amedeo hanno provato a far stringere la mano alle due giudici esterne del talent show di Maria De Filippi.

‘Io ci sto’, ha detto senza esitazione Simona Ventura. Heather Parisi ha però gelato i due comici, la collega e il pubblico in studio. ‘Heather non fare l’antipatica’, così Pio e Amedeo hanno tentato di far cambiare idea alla ballerina. ‘A volte il silenzio fa rumore nelle parole’, è stata la risposta di Heather Parisi.

Amedeo si è poi avvicinato alla padrona di casa: ‘Maria, fai una cosa: l’anno prossimo chiama Lorella Cuccarini, tanto non se ne accorge nessuno. Sono uguali, le confondi’. Heather non sembra aver gradito il commento e ha alzato gli occhi al cielo, mentre Simona Ventura ha riso e applaudito.

Gli screzi tra Heather Parisi e Simona Ventura sono sorti per le diverse vedute sul cantante Biondo, poco apprezzato dalla prima e difeso strenuamente dalla seconda. Le rivalità sono proseguite anche dopo l’uscita del concorrente del talent.

‘Lorella Cuccarini è la numero uno’, aveva urlato la conduttrice durante una delle ultime puntate di ‘Amici’ punzecchiando la collega. Le due non si sono fermate neanche quando la produzione del programma è intervenuta con un comunicato chiedendo a entrambe di ‘ritrovare un sereno spirito di partecipazione’. L’astio non è stato messo da parte neanche il giorno della finale.