Amici 17, Maria De Filippi piange ricordando la madre: ‘Penso a lei ogni giorno’

Durante la finale di ‘Amici 17′ non sono mancate le emozioni, tra i momenti più toccanti della puntata, il pensiero commosso di Maria De Filippi nei confronti della madre Pina scomparsa nel marzo del 2016. La conduttrice non ha mai nascosto di aver molto sofferto per la perdita della mamma e ieri, intervistata da Geppi Cucciari in puntata, la De Filippi si è emozionata ricordandola.

Seduta su una poltrona davanti a un grande contenitore rosso a pois bianchi, Maria De Filippi ha aperto la scatola dei ricordi. Intervistata da Geppi Cucciari, la conduttrice ha parlato della sua vita da liceale, da universitaria e confidato anche qualche momento privato della sua vita come il ricordo della madre scomparsa. Durante l’edizione appena conclusa di ‘Amici’, Maria De Filippi ha sottoposto a molti ospiti la stessa tipologia di intervista e ieri e toccato a lei.

Maria De Filippi piange ricordando la madre scomparsa

Dalla scatola dei ricordi, la comica sarda ha tirato fuori un libro di Greco. La madre di Maria De Filippi era infatti un’insegnante di latino, greco e italiano. Con gli occhi lucidi e la voce rotta, la padrona di casa di ‘Amici’ ha confessato: ‘Mia madre per me è stata una figura importantissima nella vita e non c’è giorno in cui non ci pensi nemmeno una volta’.

Maria De Filippi piange ricordando la mamma (video)

A due anni dalla perdita della mamma, Maria De Filippi mantiene vivo il ricordo della donna scomparsa all’età di 88 anni dopo una lunga malattia. Poi, per spezzare il momento malinconia, la stessa conduttrice con un sorriso ha guardato Geppi Cucciari e le ha detto: ‘Oh, ma sei st***a’. ‘Detto da te è un complimento’, è stata la replica della comica.

Maria De Filippi: ‘Sono stata bocciata’

A ricordarle la vita universitaria un grosso tomo. ‘Che studente sei stata?’, le ha chiesto Geppi Cucciari. ‘Avrei voluto fare il magistrato, ma sono stata bocciata. Mi sono laureata con 110 e lode facendo la tesi in due materie a metà tra Diritto pubblico e Scienze delle finanze’, ha raccontato la De Filippi.

Maria però è umana e a Geppi Cucciari ha confidato: ‘Al liceo però ho sempre copiato’. Poco dopo la De Filippi ha anche ammesso di essere stata rimandata in greco.

Maria De Filippi si è raccontata in maniera spontanea e in studio, il pubblico sembra aver gradito l’intervista della Cucciari. ‘Cosa c’è di pesante nella tua vita?’, le ha chiesto Geppi. Maria De Filippi ha risposto senza esitazioni: ‘Poco, io ho una vita molto fortunata’, una confessione che è stata gradita dal pubblico che ha accolto la sincerità della conduttrice con un lungo e sentito applauso.