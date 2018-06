Pare essere giunto al termine il matrimonio tra Alessandro Del Piero e la moglie Sonia Amoruso: i due si sarebbero lasciati dopo 19 anni di amore. Le cause della fine di una relazione così lunga sembra siano da individuare in alcune divergenze insanabili che hanno scatenato una crisi talmente tanto grave da spingere il calciatore e la compagna a dirsi per sempre addio.

Eppure, l’unione tra Alessandro Del Piero e Sonia Amoruso sembrava essere una delle più salde: l’ex attaccante della Juventus, dopo il saluto al calcio italiano, ha scelto di continuare a giocare in Australia e in India, fino a trasferirsi con l’intera famiglia a Los Angeles. Sonia ha seguito Alex in giro per il mondo e insieme ai tre figli ma, secondo le indiscrezioni lanciate in anteprima dal settimanale Chi, ultimamente i due avrebbero condotto vite separate.

Alessandro Del Piero e Sonia Amoruso in Italia, ma divisi

Ad avallare lo scoop del rotocalco diretto da Alfonso Signorini, l’atteggiamento che negli ultimi tempi ha contraddistinto la coppia.

Del Piero e la moglie, infatti, non si fanno vedere da tempo insieme agli eventi mondani e i ben informati raccontano che, quando i due fanno rientro in Italia, prendono direzioni completamente opposte: la Amoruso si rifugerebbe a Torino, mentre Del Piero pare prenda il volo per Milano.

Un elemento in più che confermerebbe la fine del matrimonio è l’assenza di foto social che li ritraggono insieme.

Quindi, se due indizi fanno una prova, Alessandro Del Piero e Sonia Amoruso si sono realmente detti addio e hanno scritto la parola fine sul loro amore.

Alessandro Del Piero e Sonia Amoruso non confermano il gossip

Nonostante il gossip abbia travolto in modo imprevisto una delle coppie più longeve e riservate del calcio italiano, da parte dei diretti interessati non è arrivata – almeno per il momento – nessuna smentita.

Alessandro Del Piero e Sonia Amoruso sono sempre stati restii a raccontare la loro vita privata e si sono tenuti lontani dal gossip.

Ora, però, i fan dell’ex bandiera della Juventus e della compagna attendono un loro cenno per capire quanto le ultime notizie sulla coppia siano da considerarsi veritiere o meno.