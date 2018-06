Trovato morto l’attore Jackson Odell

Jackson Odell, 20 anni e una carriera da attore e musicista, è stato trovato morto a Tarzana, California, nella sua casa. Le cause del decesso non sono ancora state scoperte, ma non c’erano segni di violenza sul suo corpo, come ha dichiarato la polizia e come ha confermato l’ufficio del medico legale della contea di Los Angeles. Sarà effettuata l’autopsia per fare luce sulla morte del giovane.

La star aveva iniziato la sua carriera a soli 12 anni ed era molto famosa tra i teenagers: il suo ruolo più importante è stato nella serie ‘The Goldbergs’, nelle vesti di Ari Caldwell, ma aveva recitato anche in ‘Modern Family’. Non solo attore, infatti si era occupato anche delle musiche del gilm ‘Forever my girl’.

La sua famiglia ha pubbliato un messaggio sui social: ‘La famiglia Odell ha perso l’amato figlio e fratello Jackson venerdì. Sarà sempre una luce brillante, un’anima dolce e di talento. Aveva ancora molto da dare. La nostra famiglia riporterà sempre questa verità. Speriamo che faccia lo stesso il resto del mondo che lo amava e lo conosceva. Cercheremo da ora in poi di trovare in privato il senso di questa morte’.