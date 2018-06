‘Ora o mai più’, la cantante Lisa vince e racconta la sua verità

Parte su Rai 1 lo show musicale condotto da Amadeus e al primo appuntamento è già un grande successo. Ospiti della trasmissione cantanti famosi un tempo, ma ormai dimenticati per i motivi più svariati. Una sorta di ‘meteore’ del mondo della musica.

A vincere la prima puntata la cantante calabrese Annalisa Panetta, nota come Lisa, che racconta la sua verità, la causa che l’ha tenuta lontana dai palcoscenici. Dieci anni fa aveva partecipato al Festival di Sanremo con il brano ‘Sempre’ e poi il nulla: ‘Stavo male, ho fatto degli accertamenti e mi hanno detto che avevo un tumore al cervello’, questa la triste realtà che ha dovuto affrontare la ragazza nel momento in cui sembrava che la sua carriera stesse per sbocciare.

Il pubbico si commuove durante il racconto di Lisa: ‘È stato come un pugno nello stomaco. Gli anni dal 2006 al 2010 sono serviti per riprendermi, nel 2013 ho iniziato a tirare fuori la testa e oggi sono qua, mi rimetto in gioco. Il titolo è ‘Ora o mai più’, un titolo forte, ma alla fine non si finisce finché non si finisce’.

La sua bravura colpisce forse più della sua storia, si alza una standing ovation e Lisa è la vincitrice: ‘Mi sono aggrappata alla fede, all’amore della gente, che anche oggi l’ha dimostrato, non so come sia possibile, non so se lo merito. Mi ha fatto uscire fuori da questo tunnel, ricominciare a scrivere, a credere e a cantare’. In bocca al lupo per la questa nuova chance!