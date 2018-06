‘Grande Fratello Vip’, Sara Tommasi forse nel cast

Sara Tommasi ha vissuto un periodo davvero difficile: ha trascorso mesi senza essere cosciente delle proprie azioni, circondata da personaggi poco raccomandabili che non hanno perso l’occasione per sfruttarla, approfittando dei suoi problemi. La ragazza ha preso anche parte a un film porno amatoriale, accettava qualsiasi cosa ed era fuori da ogni controllo.

‘A 27 anni qualcosa nella mia testa ha cominciato a non funzionare. È avvenuto tutto molto lentamente, senza veri e propri segnali forti che potessero mettermi in allarme. Una lunga discesa che mi ha portato diritta all’inferno. Oggi tutto questo per me ha un nome: ho scoperto di essere affetta da una forma di bipolarismo che ha una carattere genetico’, ecco cosa racconta Sara.

Ora, finalmente, è riuscita a venire fuori da ambienti marci e a farsi curare, avendo accanto la sua famiglia.

La nuova Sara Tommasi si è lasciata alle spalle i momenti bui e conduce una vita normale, ha anche una relazione stabile. Sta molto meglio e potrebbe ritornare in televisione a breve, infatti si vocifera in merito alla sua presenza nel reality show ‘Grande Fratello Vip’, che andrà in onda dopo l’estate e che sarà condotto sempre da Ilary Blasi.

L’eventuale ingresso nella casa più spiata d’Italia l’aiuterà a rafforzare la sua immagine o rappresenterà un pericolo per la sua stabilità appena ritrovata?