‘Grande Fratello’, il vincitore fa pace con Angelo Sanzio

Tutto era iniziato con una lite scaturita da una dichiarazione di Alberto Mezzetti fatta al Giornale: ‘Angelo? Con i suoi atteggiamenti provocatori ha infastidito tutto il gruppo’. Sanzio non ha fatto attendere troppo la sua risposta: ‘Alberto sai che ti dico? Io con i miei atteggiamenti ironici avrò anche infastidito la casa, ma tu c’hai infastidito con quella puzza d’ascelle che ti ritrovi! A tarzanello, ma che vuoi?’. Questo lo scambio di battute tra i due ex concorrenti del reality show, fino ad arrivare ad alcune foto insieme.

Il momento della pace è finalmente sembra essere arrivato, confermato direttamente da Angelo, il Ken umano, in una storia di Instagram: ‘Molti di voi mi state chiedendo come mai adesso mi faccio le foto con Alberto dopo che gli ho detto che puzzava. Ci siamo chiariti, nella vita bisogna saper chiedere scusa e soprattutto essere sempre pronti al dialogo. Si può litigare anche in maniera forte ma poi bisogna sapersi riconciliare’.

Dal canto suo Alberto si sta vivendo il suo momento di gloria e ci tiene a ringraziare i fan per i messaggi affettuosi: ‘Questo passaggio non viverlo come eterno. Ogni giorno è un nuovo inizio…vivilo come se il domani non esistesse’.