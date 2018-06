Giorgio Mastrota e Natalia Estrada sono diventati nonni: Ã¨ nato il nipote Marlo

Giorgio Mastrota e Natalia Estrada sono diventati nonni. Il conduttore ha condiviso la gioia per la nascita del nipotino Marlo su Instagram: la figlia Natalia junior ha avuto un bambino ed è diventata mamma per la prima volta. La ragazza ha 22 anni è nata dal matrimonio tra Giorgio Mastrota e l’ex showgirl Natalia Estrada. Qualche mese fa, il re delle televendite Mediaset, è anche diventato papà per la quarta volta.

Giorgio Mastrota gioisce per la nascita del nipotino Marlo. In un post pubblicato su Instagram con tanto di fotografia del bambino e immancabile pollice in su, nonno Giorgio Mastrota annuncia la nascita del piccolo con tag alla figlia Natalia e al compagno Daniel.

Giorgio Mastrota e Natalia Estrada, la gioia di essere nonni

Alle ore 23.00 del 9 giugno scorso, Giorgio Mastrota e Natalia Estrada sono diventati nonni di Marlo. La figlia Natalia, 22enne, ha dato alla luce il piccolo facendo di gioia dell’ex showgirl e del re delle televendite.

Il conduttore 54enne non ha resistito e, sempre su Instagram, in una storia ha pubblicato alcune immagini relative al lieto evento.

Il re delle televendite Mediaset e l’ex showgirl Natalia Estrada sono stati sposati dal 1992 al 1998, erano la coppia più in vista degli anni Novanta, ma le nozze sono poi naufragate pochi anni dopo la nascita della figlia Natalia Junior. I rapporti tra i due ex coniugi, come rivelato dallo stesso Mastrota durante un’intervista rilasciata a Alessandro Cattelan, sono distesi e sereni. Giorgio Mastrota aveva anche dichiarato che l’ex showgirl era al settimo cielo per la nascita del nipote.

Se Giorgio Mastrota continua ad avere un ruolo sul piccolo schermo, nonna Natalia Estrada è lontana dalle scene da molti anni. Risposatasi con Andrea, vive in un ranch lontano dalla città e dalla tv.

Giorgio Mastrota, nonno e papà

Giorgio Mastrota è diventato nonno per la prima volta, ma qualche mese fa ha festeggiato la nascita del suo quarto figlio. L’avvento di Marlo è arrivata a pochi mesi dalla nascita di Leonardo avuto insieme alla compagna Floribeth Gutierrez e venuto al mondo lo scorso 24 dicembre dopo Federico e Matilde.

Giorgio Mastrota è fidanzato con Floribeth Gutierrez dal 2012 e, Leonardo è il secondo figlio avuto dall’attuale compagna. Matilde è la primogenita della coppia.

Prima di diventare nonno, il conduttore aveva svelato che il nipote sarebbe stato per lui come il suo quinto figlio.