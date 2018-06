Filippa Lagerback e Daniele Bossari in viaggio di nozze: critiche per l’assenza della figlia Stella

Filippa Lagerback e Daniele Bossari sono partiti alla volta del Marocco per il loro viaggio di nozze, ma anche in un momento magico come questo, alcuni haters sono riusciti a farli arrabbiare. L'assenza della figlia Stella durante la luna di miele, infatti, è stata criticata da alcuni che hanno messo in dubbio la genitorialità dei due. La replica della svedese, però, non ha tardato ad arrivare.

da Luana Rosato, il