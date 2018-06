Cecilia Rodriguez è stata aspramente criticata per la storia con Ignazio Moser, conosciuto nella Casa del GF VIP quando lei era ancora fidanzata con Francesco Monte. Così, la vita privata della sorella minore di Belén è diventata di dominio pubblico e, ancora oggi che il reality show è finito, in tanti la criticano per la scelta fatta.

‘Pensavo di risolvere la situazione a casa mia, una volta uscita, ma è stato impossibile’ – ha spiegato Cecilia Rodriguez in una intervista a Quotidiano.net, raccontando come sia stato difficile per lei affrontare tutto davanti alle telecamere. ‘Per 27 anni mi sono sempre comportata in modo da non dispiacere o offendere nessuno, invece lì ho preso una decisione se vogliamo egoistica, cioè di pensare a me stessa, a quello che volevo davvero’ – ha detto, riconoscendo di aver scelto il contesto sbagliato per lasciare definitivamente Francesco Monte ed intraprendere un nuovo percorso sentimentale con Moser.

Cecilia Rodriguez: ‘Preferisco Ignazio a Francesco’

Cecilia ha spiegato di aver cercato di resistere alla tentazione per non mettere in piazza la sua vita privata, ma la passione ha prevalso su tutto.

‘Ho cercato in tutti i modi di resistere per quaranta giorni’ – ha continuato – ‘Non mi sembrava giusto risolvere la cosa senza parlare con il mio fidanzato. Ignazio in questo mi ha aiutato molto’.

Alla fine, però, tutto è andato come è noto e la Rodriguez junior non ha avuto paura del giudizio del pubblico.

Ad oggi, la sua storia con Ignazio Moser procede a gonfie vele e lei è diventata uno dei personaggi più in vista: ‘La partecipazione al Grande Fratello ha cambiato la mia esistenza’ – ha ammesso.

Cecilia Rodriguez e la sorella Belén: ‘Mi ha fatto da mamma’

Prima del GF VIP, Cecilia Rodriguez era nota per essere la sorella minore di Belén, arrivata in Italia dall’Argentina per sostenerla durante la partecipazione a L’Isola dei famosi.

‘Dopo la trasmissione avevo voglia di tornare a casa, ma mi dispiaceva lasciarla sola’ – ha confessato, raccontando tutte le difficoltà incontrate in Italia nei primi tempi – ‘[...] Era troppo forte la nostalgia per la famiglia. Poi pian piano ho cominciato ad avere qualche lavoretto, e imparato ad amare il vostro Paese’.

E’ stata anche la vicinanza di Belén, inoltre, a far sì che Cecilia si ambientasse: ‘[...]mi ha fatto quasi da mamma’ – ha confessato la Rodriguez junior, che con la sorella maggiore non ha mai avuto contrasti nonostante la differenza d’età.

