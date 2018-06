Barbara D’Urso, la sorella Daniela la difende dagli scartati del gf15: ‘Provo pietÃ ’

Il Grande Fratello 15 è terminato da quasi una settimana, ma le polemiche non si placano e questa volta a scendere in campo è Daniela D’Urso, sorella di Barbara conduttrice dell’ultima stagione dei papà dei reality show. Infastidita dalle continue critiche sui social nei confronti della padrona di casa di ‘Pomeriggio Cinque’, Daniela D’Urso ha pubblicato un post al veleno nei confronti di quelli che definisce ‘gli scartati dal gf15 e da altri programmi’.

Barbara D’Urso ha condotto una delle edizioni del ‘Grande Fratello’ più discusse e criticate della storia del primo reality show di Canale 5. Daniela, sorella della presentatrice, ha ‘denunciato’ alcuni utenti che avrebbero creato dei profili social ad hoc per criticare e gettare fango su Carmelita. Dietro quegli stessi profili, secondo Daniela D’Urso, si nasconderebbero personaggi scartati dal Gf15 e da altri programmi televisivi.

Daniela D’Urso difende la sorella Barbara

Daniela D’Urso difende la sorella Barbara dagli haters. La conduttrice del Grande Fratello 15 è stata molto criticata per il reality show da alcuni leoni da tastiera che, nonostante il reality show sia finito da un po’, non smettono di insultare e offendere il noto volto di Mediaset. Secondo Daniela D’Urso, dietro quelle tastiere si nasconderebbero personaggi scartati dal gf15 e da altri programmi.

La sorella di Carmelita ha affidato a un post Instagram la sua denuncia e speso parole in difesa della nota conduttrice di Canale 5.

‘Nel profilo reale di mia sorella e nei vari fake, ho individuato: una buona percentuale di scartati (di tutti i generi) dal Gf15 e da altri programmi e una percentuale da competizione di genitori e parenti vari, palesemente e consapevolmente inc****i perché i loro figli sono stati scartati dal Gf15 e da altri programmi’, ha scritto Daniela D’Urso su Instagram.

Senza fare nomi e restando sul vago, dunque la sorella di Barbara D’Urso sostiene che tra gli haters della conduttrice ci siano personaggi a cui le porte del reality show di Canale 5 siano state sbarrate. ‘Sono facilissimi da individuare e divertenti da visualizzare: io li vedo… chiusi nelle loro camerette e nei loro bagnetti (i diminutivi non si riferiscono alle rispettive metrature) che postano insulti diurni e, soprattutto notturni, rivolti alla conduttrice e, quando sono particolarmente in rosicante forma, anche alla sua famiglia’, continua Daniela D’Urso.

I leoni da tastiera che criticano tanto Barbara D’Urso sarebbero, a detta della sorella, personaggi invidiosi e ipocriti infuriati per non essere stati tra i fortunati concorrenti del reality show di Canale 5. ‘Tutti, con il loro ipocrita disgusto intriso di finto moralismo e perbenismo, fanno finta di non sapere che il vero, trashissimo sogno gli uni degli altri è essere seduti in uno dei programmi che disprezzano tanto, raccontando storie che disprezzano tanto, dispensando le opinioni (meglio se urlate) che disprezzano tanto, sperando di piacere e di essere nuovamente invitati dalla conduttrice che disprezzano tanto’, così Daniela D’Urso ha concluso il suo lunghissimo sfogo.