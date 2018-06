Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio di nuovo insieme cantano a un matrimonio

Anna Tatangelo aveva detto che tra lei e Gigi D’Alessio, dopo la separazione, i rapporti sono sereni, ma chi lo avrebbe mai detto che li avremmo rivisti insieme esibirsi in un duetto? La cantante e il suo ex hanno partecipato al matrimonio della nipote dell’artista napoletano e hanno regalato a tutti gli invitati un piccolo spettacolo.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio di nuovo insieme in occasione delle nozze della nipote del cantante napoletano. Come ai vecchi tempi, l’ex coppia ha regalato un duo con una serie di successi tra cui ‘Un Nuovo Bacio’ e ‘Le cose dette mai’ e fatto sognare i fan. In rete, infatti, girano video e foto dei due cantanti riuniti in questa speciale occasione.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio di nuovo insieme

Alessandra D’Alessio, nipote di Gigi è convolata a nozze a Bellona in provincia di Caserta. Lo zio non poteva certo mancare al lieto evento, ma tra gli invitati c’era anche la sua ex compagna, Anna Tatangelo.

Gigi D’Alessio al piano, Anna al suo fianco con un microfono in mano e come non avveniva da tempo, l’ex coppia si è abbandonata a un duetto dando dimostrazione della ritrovata serenità di cui la cantante aveva parlato in una recente intervista rilasciata a Federica Panicucci durante il programma ‘Mattino Cinque’.

‘Le cose dette mai’, tantissime le volte in cui Gigi e Anna si sono esibiti in questo brano del 2002 scritto dal cantautore napoletano. Questa volta però il duetto è speciale, perché era dalla separazione – avvenuta nel 2017 – che la coppia non si mostrava insieme e per di più in una esibizione musicale.

‘Il rapporto con Gigi D’Alessio è molto sereno ed è bello perché c’è stima, affetto e voglia di capirsi’, aveva dichiarato Anna Tatangelo lo scorso 6 giugno in un’intervista rilasciata a Federica Panicucci e in effetti in questa esibizione, l’ex coppia sembra aver ritrovato l’intesa di un tempo.

In molte foto del matrimonio della nipote di Gigi D’Alessio, pubblicate sui social, l’ex coppia appare vicina e sorridente. Le tensioni di un tempo sembrano superate. Dopo l’ufficializzazione della separazione, infatti, il clima non era dei migliori tanto che la figlia del cantautore era intervenuta scagliandosi contro la Tatangelo.

I fan che hanno visto i filmati delle esibizioni di Anna e Gigi al matrimonio della nipote del cantante, sognano e qualcuno spera sempre che la coppia possa tornare insieme.