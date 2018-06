Anna Falchi: ‘Un ministro sposato ci ha provato con me’

Anna Falchi e il compagno Andrea Ruggieri sono stati ospiti del programma ‘Un giorno da pecora’ su Rai Radio 1. Hanno raccontato del loro lungo fidanzamento (circa sette anni) e hanno anche rivelato dei dettagli privati sulla loro relazione. ‘Anche se sono sette anni che stiamo insieme, è la prima volta che partecipiamo in coppia ad un programma. Siamo stati ‘amici’ per nove mesi, io in quel periodo ero incinta e Andrea era fidanzato. Galeotto è stato suo cugino Federico, figlio di Bruno Vespa, con cui lavoravo in radio’, queste le parole della bella showgirl.

Hanno dichiarato che non convivono, ma le loro abitazioni sono vicinissime, li separano circa 50 metri.

Tra tutte le varie rivelazioni, la Falchi ha espresso il desiderio di fare un calendario sexy per Matteo Salvini: ‘Con un po’ di foglie, non con un nudo integrale’.

Ma il segreto più piccante arriva come risposta a una domanda diretta: ‘C’è mai stato un politico che ci ha provato?’, Anna non perde l’occasione per raccontare la verità: ‘Sì, qualche mano lunga c’è stata. Un ministro di centrosinistra, sposato. Era durante una cena, quasi istituzionale, con la classica mano morta. Io misi le gambe da una parte, per fargli capire che non mi interessava’. La rivelazione choc lascia tutti con molta curiosità circa l’identità dell’uomo.