‘Amici’, Lauren è la prima eliminata

Stasera 11 Giugno 2018 dalle 20.45 è in onda l'ultima puntata di di 'Amici' di Maria De Filippi. C'è grande fermento per scoprire chi sarà il concorrente che riuscirà a eliminare gli altri e a conquistare il primo posto. I quattro ragazzi in gara sono già diventati tre, Lauren è stata sconfitta da Einar.

da Giulia Scotto, il