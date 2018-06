‘Temptation Island’, Davide Tresse chiede la mano a Georgette Polizzi

Avevano partecipato insieme al reality di Canale 5 ‘Temptation Island’ nel 2016 e ora, Georgette Polizzi e Davide Tresse, si ritrovano ad avere davanti una prova veramente dura da superare. Georgette ha la sclerosi multipla, la diagnosi è arrivata di recente, e per non far soffrire il fidanzato assieme a lei, gli aveva scritto una lettera chiedendogli di lasciarla: ‘Sono stati 3 anni e mezzo meravigliosi, a volte tortuosi, ma il baratro nel quale ora sono caduta, e nel quale inevitabilmente sei caduto anche tu, non deve essere senza uscita, almeno per te’.

Davide non l’ha mai abbandonata, fin dal primo momento hanno affrontato insieme la diagnosi, le cure, gli ospedali, le stampelle e la sedia a rotelle. Non sembra spaventato dal futuro complicato che li aspetta, anzi risponde addirittura con una dolce proposta: ‘Tu mi chiedi di lasciarti, io rilancio chiedendoti di sposarmi. Tu dirai questo è impazzito. E lo diresti con giusta cognizione di causa, visto che sono sempre stato scettico nei confronti delle nozze. Ma ora voglio assicurarmi di poterti stare accanto sempre, con la speranza che la vita ci torni a sorridere’.

Una prova d’amore notevole, un esempio che l’amore può vincere veramente ogni cosa.