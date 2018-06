Permesso di soggiorno scaduto, Cecilia Rodriguez in questura

Lo aveva già preannunciato Alfonso Signorini durante la diretta da Capri di ‘Casa Signorini’ ed effettivamente si è rivelata una notizia veritiera: Cecilia Rodriguez, modella e showgirl, sorella della ben più nota Belen, ha il permesso di soggiorno scaduto.

L’ex concorrente del ‘Grande Fratello Vip’ si trova sull’isola insieme al fidanzato, Ignazio Moser, e si è vista arrivare la polizia direttamente al Capri Palace di Anacapri, il lussuoso hotel dove alloggia. La coppia deve partecipare a ‘Vip Champion 2018′, una manifestazione che prevede sfide di calcetto e tennis tra personaggi famosi dello spettacolo e dello sport.

I poliziotti l’hanno invitata a seguirli in commissariato ed è proprio lì che hanno accertato il fatto, tramite un controllo effettuato dal personale dell’ufficio stranieri: il permesso di soggiorno era realmente scaduto. Non si sa se gli agenti abbiano ascoltato la dichiarazione in diretta o se qualcuno abbia mandato una segnalazione, fatto sta che Cecilia deve recarsi quanto prima alla questura di Milano per regolarizzare il tutto e pare che sia stata convocata per Lunedì 11 Giugno alle ore 9.

Signorini, sorpreso per l’accaduto, ha affermato: ‘L’avevo detto in diretta senza immaginare che sarebbe successo tutto questo. Se serve, assumo Cecilia come badante’.