Nadia Toffa compie 39 anni e scrive un messaggio di speranza

Oggi 10 Giugno 2018 è un giorno importante per Nadia Toffa, nota conduttrice del programma ‘Le Iene’: è il suo 39esimo compleanno. Non è un compleanno normale, Nadia sta combattendo una difficile battaglia contro un tumore da diversi mesi.

In questa giornata così speciale ha voluto pubblicare un lungo messaggio su Facebook: ‘Il giorno del compleanno è un giorno importante dell’anno in cui si tira una riga e si fanno bilanci. Sono i nostri giorni trascorsi. È la nostra vita che ha preso varie direzioni. A volte queste direzioni sconvolgono i piani che avevamo prestabilito, a volte subiamo sterzate improvvise che non ci aspettavamo. Come fare le montagne russe a occhi chiusi. E quindi ci si ritrova a dare un senso anche a quello che non ci piace e che non cercavamo’.

Nadia aveva avuto un malore a Dicembre e solo un paio di mesi dopo aveva raccontato tutta la verità su quell’episodio: ha un cancro. Non nasconde nulla sui social. Le sue fasce colorate per i capelli che cadono, le cure aggressive, l’assenza da ‘Le Iene’.

Nonostante il calvario resta positiva e le sue parole sono un inno alla vita: ‘Il mio bilancio di oggi si riassume in un pensiero d’amore e luce. A tutta vita’.

Alla fine ringrazia per i tantissimi auguri ricevuti da chi la segue e la supporta con affetto.