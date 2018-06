La piccola Charlotte cade e mamma Kate la prende al volo

Oggi 10 Giugno 2018 è stato il giorno del tradizionale ‘Trooping the Colour’, la parata aerea in onore del compleanno della regina Elisabetta. La famiglia reale era schierata sul Royal Balcony di Buckingham Palace, di fronte a tutto il popolo britannico, ad ammirare lo spettacolo.

Proprio mentre erano tutti sul balcone la principessa Charlotte ha avuto un piccolo incidente: ha perso l’equilibrio, è caduta ed è scoppiata in lacrime. La scivolata l’ha fatta piangere per lo spavento o per l’imbarazzo? Non importa il motivo, mamma Kate ha avuto dei riflessi prontissimi, l’ha afferrata al volo e l’ha abbracciata per tentare di farla calmare, mentre la piccola si copriva il viso con le braccia.

Kate e William hanno già dimostrato in passato di saper gestire le piccole emergenze in pubblico, del resto hanno tre figli e sono ormai abituati agli imprevisti tipici dei bambini.

L’episodio spiacevole per fortuna è durato pochissimi minuti, dopo le coccole di Kate, Charlotte è tornata a giocare con il fratello maggiore George e con le cuginette Isla e Savannah.