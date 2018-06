Piccolo fuori programma nella puntata del 7 giugno Vuoi Scommettere? Stefano De Martino ha mancato un presa e ha fatto cadere la sua partner Rossella Brescia durante una performance di ballo sulle note di Mambo Italiano. Nulla di particolarmente clamoroso (nessuno si è fatto male e i due hanno regolarmente concluso l’esibizione), ma ha fatto un certo effetto veder commettere un tale errore da uno stimato danzatore come Stefano De Martino. Che l’ex marito di Belén non abbia ancora smaltito le fatiche de L’Isola dei Famosi?

E pensare che Gerry Scotti, ospite di Michelle Hunziker a Vuoi Scommettere?, aveva presentato la performance di Stefano De Martino e Rossella Brescia come un ‘magico intreccio di bellezza, armonia e seduzione’… Alla faccia dell’armonia: dopo i primi passi eseguiti perfettamente, anche perché molto semplici, De Martino ha provato a sollevare la più esperta Rossella ma qualcosa è andato storto e la ballerina pugliese è finita per terra, con uno sguardo tra l’incredulo e il terrorizzato, perdendo anche il microfono.

Da bravi professionisti quali sono, i due si sono subito rimessi in riga completando il balletto senza più sbavature. Alla fine dell’esibizione De Martino ha ironizzato sull’accaduto raccomandando al pubblico a casa che queste cose ‘è meglio farle col casco’, mentre un’incredula Michelle Hunziker ha chiesto se si fosse trattata realmente di una caduta, ricevendo una risposta affermativa!

A Vuoi Scommettere? Stefano De Martino e Rossella Brescia non hanno solo ballato ma hanno parlato, e non poteva essere altrimenti, anche di scommesse. In particolare il ballerino scoperto da Amici ha rivelato che la migliore scommessa vinta della sua vita riguarda il figlio Santiago, nato dal matrimonio con Belén Rodriguez, perché non avrebbe mai pensato di diventare padre così giovane e invece ci è riuscito e con grande soddisfazione. A questo proposito, prima di abbandonare lo studio di Canale 5, De Martino ha invitato i telespettatori a fare un figlio… proprio in quel momento: ‘Lasciate la TV accesa su Vuoi Scommettere? e durante la pubblicità datevi da fare’.

Vedremo se tra nove mesi si sarà verificato un incremento delle nascite…