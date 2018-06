Stasera in TV, cosa guardare? I programmi in onda venerdì 8 giugno 2018

Cosa guardare stasera in TV? Da Rai a Mediaset, passando per La7, TV8, Nove e Sky, l’offerta televisiva è ampia, nonostante il periodo quasi estivo. Di seguito una carrellata veloce sui programmi in onda oggi, venerdì 8 giugno 2018, in prima serata, cioè a partire dalle 21.00 circa. Ecco cosa la TV nostrana propone ai telespettatori.

RAI 1: ORA O MAI PIU’ Dalle 21.25 in poi Rai 1 propone la prima puntata di Ora o Mai Piu’, il nuovo talent show che vede scontrarsi vecchie glorie della musica italiana. Conduce Amadeus.

Rai 2: Captain America – The Winter Soldier Rai 2 propone Captain America – The Winter Soldier, film del 2014 con Chris Evans.

Rai 3: La Grande Storia Su Rai 3 appuntamento con La Grande Storia. Questa sera in onda il documentario Storia e Fascismo – I luoghi e gli strumenti.

Rete 4: Quarto Grado Nuovo appuntamento su Rete 4 con Quarto Grado, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Canale 5: Le verità nascoste Alle 21.25 Canale 5 propone una nuova puntata della serie TV Le Verità Nascoste.

Italia 1: Letal Weapon II Italia 1 propone il film d’azione ‘Letal Weapon II’ conDamon Wayans, Clayne Crawford

La7: Propaganda Live Diego Bianchi e la sua crew conducono una nuova puntata di ‘Propaganda Live’ alle 21.10 su La7.

TV8: Alessandro Borghese – 4 ristoranti TV8 trasmette ‘Alessandro Borghese – 4 ristoranti’, la sfida tra ristoratori inizia dalle 21.10

Nove: Fratelli di Crozza Best of Summer Il comico genovese vi intratterrà anche questa sera con le sue imitazioni a partire dalle 21.25

Real Time: Bake Off UK A partire dalle 21.10, va in onda una nuova sfida in prima tv tra dodici pasticcieri amatoriali con ‘Bake Off UK’.

Cielo: Due prostitute a Pigalle – Zig Su Cielo va in onda, a partire dalle 21.15 il film cult con Catherine Deneuve e Walter Chiari.

La5: Amori e incantesimi Su La5 vi aspetta una commedia di Griffin Dunne a partire dalle 21.10.

Rai storia: Città d’Italia Mare Nostrum Su Rai Storia questa sera un documentario su Gela, la città degli innumerevoli sbarchi a partire dalle 21.14.

Paramount Channel: Padre Brown Stasera su Paramount Channel vi aspetta il primo episodio della sesta stagione di Padre Brown alle 21.15.

Iris: First strike Su Iris va in onda il film d’azione con Jackie Chan alle 21.15.

Rai Movie: Corpi da reato Un film tra azione e commedia con Sandra Bullock è di scena a partire dalle 21.10.

DMAX: Ultima fermata: Australia Alle 21.25 vi aspetta un documentario sull’Australia.

La7d: Josephine Ange Gardien Alle 21.25 è di scena la serie tv su La7d con l’angelo custode Josephine.

Rai 4: Criminal Minds L’episodio 13 della stagione 14 dal titolo ‘Miasma’ della celebre serie tv vi aspetta dalle 21.25.

Rai Premium: Sorelle Alle 21.20 vi aspetta la Fiction di successo ‘Sorelle’ con Anna Valle.

Sky Uno: Casa Howard La miniserie Casa Howard ambientata negli anni Venti va in onda a partire dalle 21.15.

Sky Atlantic: Billions In prima tv dalle 21.15 va in onda il terzo episodio della decima stagione della serie tv ‘Billions.

Spike tv:Hercules – Il guerriero Il Film tv che racconta il mito di Hercules con Dwayne Johnson e Aksel Hennievi aspetta a partire dalle 21.15.

Fox: Life in Pieces In prima tv la serie Life in Pieces, alle 21.00 va in onda il terzo episodio della stagione 3.

Fox Life Italia: The Resident A partire dalle 21.00 va in onda l’episodio 14 della prima stagione della serie The Resident.

Giallo tv: Law & Order L’episodio 13 della stagione 15 di Law & Order vi aspetta dalle 21.10.

Rai 5: This is Art Alla scoperta della pittura, della musica e dell’arte in questo documentario in onda dalle 21.15.