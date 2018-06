Morto Anthony Bourdain, lo chef compagno di Asia Argento: probabile suicidio

Anthony Bourdain si sarebbe suicidato, a trovare il corpo senza vita dello chef è stato un amico. A dare la notizia della scomparsa, la Cnn, per cui Bourdain conduceva una trasmissione. Lo chef, che era legato ad Asia Argento, si trovava in Francia per girare un nuovo episodio della serie ’Parts Unknown’.

Il corpo senza vita di Anthony Bourdain è stato trovato dall’amico Eric Ripert, chef francese. Bourdain era fidanzato con Asia Argento, ma da tempo i due non venivano immortalati insieme e l’attrice italiana è stata fotografata di recente, a Roma, in compagnia di Hugo Clement, giornalista francese di 28 anni.

‘È con enorme tristezza che possiamo confermare la morte del nostro amico e collega, Anthony Bourdain’, è la dichiarazione rilasciata in mattinata dalla CNN per annunciare la morte dello chef di fama internazionale.

‘Il suo amore per l’avventura, gli amici, il buon cibo e le bevande e le straordinarie storie del mondo lo hanno reso un narratore unico. Il suo talento non ha mai smesso di stupirci e ci mancherà moltissimo’, si legge ancora nella nota diffusa dalla rete americana.

Lo chef aveva divorziato nel 2004 da Nancy Putkoski dopo 20 anni di matrimonio, si era poi risposato con Ottavia Busia con cui ha avuto due figli. Ma la relazione è durata solo 9 anni e il divorzio è stato ufficializzato nel 2016.

Bourdain ha poi incontrato Asia Argento nel 2017 e tra i due è esplosa la passione nonostante i 18 anni di differenza. Lo chef ha difeso l’attrice dagli attacchi subiti dopo la confessione sugli abusi ricevuti da parte di Harvey Weinstein quando era solo una ventenne. Bourdain era rimasto vicino a Asia Argento in un periodo molto complicato, ma da tempo i due non si vedevano più insieme e lei è stata immortalata di recente con il giornalista Hugo Clement.

Chef e scrittore statunitense, Bourdain ha lavorato in famosi ristoranti di New York ed è stato capocuoco al Brasserie Les Halles di Manhattan. Oltre alla cucina, lo chef amava la scrittura e ha pubblicato numerosi articoli di settore per il New York Time, ma anche per, The Times, The Observer e The Independent.

La tv ha contribuito a renderlo ancora più celebre. Bourdain è stato giudice della trasmissione ‘Top chef’ e dal 2013 conduceva il programma: ‘Anthony Bourdain: Cucine segrete’. Lo chef si è spesso divertito a mostrare le culture e i costumi delle cucine locali attraverso viaggi in tutto il mondo.

Non solo cucina e tv, ma anche libri, Bourdain è stato infatti autore di alcuni gialli tra cui ‘Bone in the Throat’, pubblicato anche in Italia.