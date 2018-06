Manca poco ai Mondiali di calcio 2018 che quest’anno si svolgeranno in Russia e che, per la prima volta, verranno interamente trasmessi su Mediaset. La conduzione sarà in parte al femminile con la partecipazione di Ilary Blasi e Belén Rodriguez che dalle 22.00 – dopo i match trasmessi – andranno in onda su Canale 5. Con loro anche Nicola Savino – co-conduttore con la Blasi – e la straordinaria partecipazione della Gialappa’s Band.

Si svolgeranno, dunque, dal 14 giugno al 15 luglio in Russia i Mondiali di calcio 2018 che Mediaset seguirà con la conduzione di Ilary Blasi e Nicola Savino per un totale di 1000 ore complessive di produzione tra match, programmi, rubriche di approfondimento e studi pre e post partita. La Blasi verrà raggiunta da Belén Rodriguez ed insieme saranno protagoniste femminili di Balalaika: lo studio sarà all’interno dell’International Broadcasting Center in cui Mediaset ha già uno spazio riservato.

Ilary Blasi e Belén Rodriguez protagoniste di Balalaika

Stelle della seconda serata di Canale 5 saranno Ilary Blasi e Belén Rodriguez, protagoniste dal 14 giugno 2018 al 15 luglio della programmazione riservata ai Mondiali di Calcio 2018.

Dalle ore 22.00 andrà infatti in onda ‘Balalaika – Dalla Russia col pallone’ condotto da Nicola Savino e Ilary Blasi con la partecipazione straordinaria della Gialappa’s Band. Voleranno in Russia anche Diego Abatantuono, Belen Rodriguez, il Mago Forest, Alberto Brandi, Ciro Ferrara, Elena Tambini, Giorgia Rossi e Monica Bertini.

Su Italia 1 andrà, invece, in onda Tiki Taka Russia che debutterà mercoledì 13 giugno alle 21.15, il giorno della vigilia.

La programmazione Mediaset durante i Mondiali di calcio in Russia

Mediaset seguirà quotidianamente i Mondiali di calcio che si svolgeranno in Russia: tante le dirette programmate sia su Canale 5 che su Italia 1, ma anche su Mediaset Extra e Sport Mediaset.

Tra i programmi che seguiranno assiduamente le competizioni calcistiche, ‘Buongiorno Mosca’ che andrà in onda tutti i giorni in diretta dalle 8.00 alle 10.45 sotto la conduzione di Dario Donato con Jessica Tozzi e ‘Cara Russia’, in onda su Italia 1 dalle 11.15 alle 12.00.

In onda su Mediaset Extra sarà, invece, ‘Mai dire Mondiali Fifa’: si tratta del racconto ironico calcistico della Gialappa’s Band in occasione del match inaugurale, delle sfide in prima serata della fase a gironi e di tutte le gare della fase a eliminazione.

Balalaika

‘Balalaika’ sarà condotto da Nicola Savino, Ilary Blasi e la Gialappa’s Band. Il programma andrà in onda su Canale 5 dal 14 giugno al 15 luglio 2018 dalle ore 22.00.

Tiki Taka Russia

‘Tiki Taka Russia’ andrà in onda su Italia 1 sotto la conduzione di Pierluigi Pardo. Il programma debutterà con una puntata speciale il 13 giugno 2018 alle 21.15.

Buongiorno Mosca

Condotto da Dario Donato, ‘Buongiorno Mosca’ verrà trasmesso tutti i giorni dalle 8.00 alle 10.45 su Mediaset Extra.

Casa Russia

‘Casa Russia’ sarà condotto da Monica Bertini tutti i giorni dalle 11.15 alle 12.20. Il programma andrà in onda su Italia 1.

Sport Mediaset

Condotto da Mikaela Calcagno, ‘Sport Mediaset’ andrà in onda tutti i giorni dalle 13.05 alle 13.40.

Mondiali Mediaset Live

Condotto da Giorgia Rossi, il Day Time dei Mondiali Mediaset andrà in onda nei pre e post partita sui canali che, rispettivamente, trasmettono le sfide del pomeriggio.

Mai Dire Mondiali

Sarà Mediaset Extra a trasmettere ‘Mai dire mondiali’, con i commenti della Gialappa’s Band. Il programma andrà in onda in occasione della partita inaugurale, di tutte le sfide in prima serata della fase a gironi e di tutti i match della fase ad eliminazione diretta.