Kikò Nalli, una lettera per l’ex moglie Tina: ‘Sarai sempre la donna più importante della mia vita’

Kikò Nalli e Tina Cipollari si sono detti addio dopo 17 anni d’amore, tra i due però l’affetto non si è affievolito. L’ex marito dell’opinionista di ‘Uomini e Donne’ ha espresso in una lunga lettera i sentimenti e la stima che ha provato e che ancora nutre nei confronti della Cipollari, nonostante la separazione.

‘Uomini e Donne Magazine’ ha pubblicato una lettera di Kikò Nalli per l’ex moglie Tina Cipollari. L’hair stylist è oggi legato all’attrice spagnola Myr Garrido, ma ha approfittato dello spazio concessogli dal settimanale per confessare all’opinionista del noto programma pomeridiano di Maria De Filippi, ‘cose mai dette chiaramente’.

Kikò Nalli scrive una lettera all’ex moglie Tina Cipollari

‘Cara Tina, non ho molto da dirti che non ti abbia già detto nel corso degli anni… ma forse alcune cose non te le ho mai dette chiare. Forse una lettera così non te l’ho mai scritta’, così inizia la lunga dichiarazione di Kikò Nalli nei confronti dell’ex moglie Tina Cipollari.

La coppia si era conosciuta negli studi di ‘Uomini e Donne’ ed è proprio in quello stesso studio, ricorda Kikò, che ha fatto la prima dichiarazione d’amore alla sua ex moglie. Nella lettera, l’hair stylist vuole in un certo senso rinnovare quella stessa dichiarazione. Nonostante l’amore sia finito, con la separazione, per Kikò, l’affetto e la stima nei confronti di Tina sono sempre vivi.

‘Tra noi è iniziato tutto piano piano, ci abbiamo messo sei mesi per capire che eri tu che mi interessavi e non la ragazza per la quale ero entrato come corteggiatore. Battuta dopo battuta ci siamo resi conto che da lì volevamo uscire come coppia e da quel momento non ci siamo più lasciati: un colpo di fulmine, come lo chiami tu, 18 anni insieme, un matrimonio e tre figli’, ricorda Kikò

Proprio durante la puntata di ‘Uomini e Donne’ andata in onda il 31 maggio scorso, l’opinionista aveva speso parole di stima nei confronti dell’ex marito. ‘Kikò è il padre dei miei figli, lo rispetto e quello che abbiamo vissuto insieme è una cosa grande e lo terrò sempre nel mio cuore’, aveva detto la Cipollari.

Oggi, arriva la risposta del marito. ‘Dopo, malgrado la fine del nostro matrimonio, io sento che tu sei stata, sei e sarai sempre la donna più importante della mia vita’, scrive Kikò nella sua lettera.

Nonostante la separazione, la coppia è molto unita e l’hair stylist ha ringraziato Tina per tutto ciò che gli ha insegnato e dato in questi anni trascorsi insieme. ‘Io ci sarò sempre e questo tu lo sai, non solo ci sarò per i nostri tre figli ma ci sarò sempre in qualunque momento se tu avrai bisogno. Questo è solo un ciao, perché nella nostra vita i nostri contatti sono giornalieri. So che stasera, dopo aver letto questa lettera, mi guarderai con quegli occhi che io conosco così bene’, così Kikò conclude la sua lettera.