Corinne Clery in ospedale per un intervento di addominoplastica: ‘Mi ha convinta Serena Grandi’

Corinne Clery si è sottoposta ad un intervento di addominoplastica, durante la trasmissione ‘Pomeriggio Cinque’ l’attrice si è mostrata in un lettino di ospedale vicina al chirurgo Pietro Lorenzetti e al team che si è occupato dell’operazione. Corinne Clery ha chiarito che a convincerla a sottoporsi all’intervento è stata Serena Grandi.

Nel salotto di Barbara D’Urso, Corinne Clery si è mostrata sorridente nonostante l’intervento di addominoplastica a cui si è sottoposta. L’ex concorrente del Grande Fratello vip si è detta molto felice per la scelta presa.

Corinne Clery in ospedale in diretta a ‘Pomeriggio Cinque

‘Barbara, tu mi sgriderai ma quel poco che avevo nella pancia da un anno a questa parte mi dava fastidio. Siccome hanno sempre detto che sono tutta rifatta, ora qualcosa l’ho rifatta’, ha detto l’attrice alla D’Urso in diretta durante la trasmissione ‘Pomeriggio Cinque’.

Corinne Clery in ospedale (video)

Il dottor Pietro Lorenzetti che ha eseguito l’intervento ha precisato che non è stato fatto alcun ritocco al seno perché ‘bellissimo’, ma solo alla pancia come richiesto dalla sua celebre paziente.

Il chirurgo ha anche raccontato che l’operazione è durata circa un’ora e mezza e tutto è andato come previsto. ‘Non è una pancia molto grande, non c’era tanto grasso ma un eccesso di pelle. Si è trattato di un piccolo intervento’, ha dichiarato Pietro Lorenzetti.

‘Tu non avevi bisogno di ritocchi’, ha detto Barbara D’Urso all’attrice ex concorrente del Grande Fratello 2017. ‘Lo so, ma quel poco era fastidioso’, ha detto Corinne Clery.

Barbarella ha poi mostrato un filmato che ha raccontato l’avventura dell’attrice. Accompagnata dal fidanzato Angelo Costabile ha affrontato l’intervento e poco prima di entrare in sala operatoria ha detto: ‘Speriamo non sia doloroso, altrimenti scappo’.

Corinne Clery: ‘Mi ha convinta Serena Grandi’

‘Non mi sono mai rifatta niente e voglio mettermi alla pari degli altri e fare qualcosa’, ha dichiarato scherzosamente l’attrice francese nella clip andata in onda durante la diretta di ‘Pomeriggio 5′.

Corinne Clery si è decisa a fare questo passo perché è stata una collega a ispirarla: Serena Grandi che ha effettuato 3 operazioni chirurgiche di addominoplastica: ‘Ho deciso di farlo dopo averla vista. La vedo e la sento spesso e posso dire che il risultato è davvero bellissimo’. In conclusione, prima di congedarsi e di rilassarsi, la Clery ha dichiarato: ‘L’intervento è stato piccolo e indispensabile’.