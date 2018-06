Dopo sette anni di vita in comune (anche se vivono in case separate) Anna Falchi si sposa con Andrea Ruggieri? Il matrimonio rientra senz’altro nei programmi della coppia, ma al momento non è praticabile perché la showgirl di origini finlandesi non ha ancora ufficialmente divorziato dal precedente marito, il discusso immobiliarista Stefano Ricucci, con cui è formalmente separata da oltre dieci anni. Pare infatti che la procedura per ottenere il divorzio dal finanziere romano vada piuttosto a rilento, e non per colpa di Anna…

Anna Falchi e il compagno Andrea Ruggieri, deputato di Forza Italia e nipote del giornalista Bruno Vespa, hanno parlato di questa e di altre vicende durante la trasmissione radiofonica Un Giorno da Pecora, in onda su Rai Radio 1: ‘Sono sette anni che stiamo insieme ma è la prima volta che partecipiamo in coppia ad un programma’, ha detto la Falchi, ‘Come ci siamo conosciuti? Ci ha presentati suo cugino, Federico Vespa, con cui lavoravo in radio All’inizio siamo stati semplici amici, in quel periodo io ero incinta (di Denny Montesi, da cui ha avuto Alyssa, ndr) e Andrea era fidanzato’.

Da cosa nasce cosa e l’amicizia è poi diventata molto di più: ‘Ma non conviviamo, anche se abitiamo molto vicini’. Del resto non sarebbe per nulla facile per il ‘malcapitato’ Andrea Ruggieri condividere gli spazi con una vera maniaca dell’ordine come Anna Falchi: ‘Per la pulizia della casa è malata, disturbata, bisognerà chiamare la ‘neuro’ prima o poi’, ha confermato l’onorevole forzista, ‘È una che accende l’aspirapolvere alle 7:30 del mattino e spalanca le finestre anche a gennaio. Io invece da questo punto di vista sono un disastro…’.

Per quanto riguarda invece le preferenze politiche di Anna Falchi e Andrea Ruggieri, sono ovviamente orientate a destra: ‘Matteo Salvini mi piace’, ha rivelato la showgirl, ‘Farei pure un calendario sexy con lui, ma con un po’ di foglie, niente nudo integrale. In realtà prima mi piaceva anche Matteo Renzi (confermando quindi il suo orientamento a destra, ndr), mentre Di Maio non incarna il mio genere d’uomo: è troppo ragazzino, troppo sbarbatello, troppo giovane’.

Successivamente Anna Falchi si è fatta più seria e ha raccontato un episodio piuttosto torbido accadutole qualche tempo fa, pur senza fare nomi: ‘Alcuni politici ci hanno provato con me, in particolare un ministro di centrosinistra, e per giunta sposato. È successo durante una cena quasi istituzionale, con la classica mano morta. Io ho messo le gambe da una parte, per fargli capire che non mi interessava’.

Infine l’argomento che abbiamo toccato all’inizio: Anna Falchi si sposa con Andrea Ruggieri, sì o no? ‘Io sto ancora divorziando’, ha spiegato l’attrice, ‘Dobbiamo aspettare questo’. E il motivo della lungaggine di questo divorzio l’ha svelato Ruggieri: ‘C’è una persona che ha difficoltà a mettere una firma. E vi garantisco che non è Anna…’.

Stefano Ricucci, hai sentito?