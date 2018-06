Dolore immenso per il cantante Giovanni Scialpi detto Shalpy: la mamma Giuseppina Orsatti è morta dopo una lunga malattia. Ad annunciarlo è stato lo stesso artista parmense, che ha pubblicato sui social un messaggio d’addio accompagnato da una bella foto che lo ritrae in compagnia della madre: ‘La mia mamma è volata in cielo questa sera (mercoledì 6 giugno, ndr) alle 20:18. Mamma, il nostro è soltanto un arrivederci. Ti ho amato, ti amo e ti amerò per il resto della vita’. Sotto i post sono subito apparsi numerosissimi messaggi di condoglianze e di affetto da parte dei fan di Shalpy.

La malattia della mamma di Shalpy era nota da tempo: nel 2013, infatti, il cantante diventato famoso con Rockin Rolling aveva parlato sui social del dramma dell’anziana donna, scrivendo che ‘non c’è difesa contro l’Alzheimer che ha tolto la dignità a mia madre’. Qualche tempo dopo aveva scritto un altro struggente post in cui si rivolgeva direttamente alla sua mamma, rassicurandola sul fatto che si sarebbe sempre occupato di lei: ‘Ti prenderò tenendoti per mano e danzeremo protagonisti di un sogno nel più grande film d’amore. Ti porterò qui, non devi aver paura madre: io non ti lascerò mai’.

Shalpy aveva affrontato l’argomento anche nel libro ‘È così semplice. Il cuore non ha genere’, uscito nel 2015 e dedicato proprio alla sua mamma, definita nell’occasione ‘la persona più importante della mia vita’ (‘Sono costretto a un’insopportabile perdita di comunicazione’, scriveva a proposito della malattia della donna, ‘A una mancanza totale di rapporto. [...] È un vuoto incolmabile: hai davanti a te tua madre e non puoi dirle niente’), e in alcune trasmissioni televisive.

Tra queste anche Domenica Live di Barbara D’Urso, al cui microfono Shalpy aveva rilasciato una drammatica testimonianza sullo stato di salute di sua mamma, ormai quasi ingestibile: ‘Per colpa della malattia, mia madre mi ha fatto del male, mi ha graffiato, mi sono rimasti i segni che fanno più male di quelli che ho sulle labbra. L’Alzheimer è una malattia che ha degli scalini. Dopo Natale, mia madre improvvisamente non c’era più per me e questa cosa mi dà fastidio. Ora è in casa di cura, prende psicofarmaci e ringrazio i miei zii’.

In queste ore tristi c’è almeno una consolazione per Shalpy: la mamma ha smesso di soffrire.