Rossella Brescia: ‘Una donna può essere felice anche senza figli’

Rossella Brescia ha una vita professionale appagante e un compagno, Luciano Cannito con cui è in coppia da oltre 10 anni e con cui condivide anche la passione per la danza. Separatasi dal regista Roberto Cenci nel 2004, la ballerina non ha mai avuto figli e non ha mai nascosto il desiderio di maternità che colma con i suoi nipoti e gli allievi della sua scuola di danza.

Celebre ai più per essere stata prima ballerina di ‘Buona Domenica’ e per aver preso parte come professionista ad ‘Amici di Maria De Filippi’, Rossella Brescia è anche una conduttrice radiofonica, attrice e insegnante di danza. In una recente intervista rilasciata al settimanale ‘Grazia’, Rossella Brescia ha confessato di aver provato ad avere un figlio e di aver sofferto per non aver potuto, almeno per ora, realizzare il suo desiderio di maternità, nonostante questo ha rivelato: ‘Una donna può essere felice anche senza figli’.

Rossella Brescia parla della maternità

La ballerina sarà ospite questa sera a ‘Vuoi scommettere’, il programma condotto da Michelle Hunziker su Canale 5. Conduttrice di ‘Tutti pazzi per Rds’ e una carriera consolidata nel mondo della danza, Rossella Brescia ha confessato di aver sofferto per non essere riuscita a realizzare uno dei suoi desideri: avere un figlio.

‘Io ho provato ad avere un figlio però non è arrivato’, ha dichiarato Rossella Brescia. Nonostante non sia diventata mamma, la ballerina riversa tutto il suo amore sui suoi nipoti, ma anche sui suoi piccoli allievi della scuola di danza. ‘All’inizio ho sofferto tanto, ma una donna può essere felice anche senza figli’, ha confessato.

In un’intervista rilasciata a febbraio a Spy, Rossella Brescia aveva dichiarato di non essersi ancora arresa alla possibilità di diventare madre. ‘Forse dovrei darmi un limite d’età, ma per ora, non mi sono posta il problema: non ci penso. Anche perché la strada dell’adozione, che rimane tra quelle possibili, ancora mi spaventa un po’, per via delle assurde trafile burocratiche’, aveva affermato.

L’amore non le manca, il coreografo Luciano Cannito le è affianco ormai da più di 10 anni, in più la ballerina ha dichiarato: ‘Riverso il mio sentimento materno sui miei bellissimi nipoti. E sui cuccioli della mia scuola di danza: li amo tutti’.

Per sentirsi completi non è detto che una donna debba per forza avere un figlio, sostiene la ballerina e non è la prima volta che Rossella Brescia parla della maternità mancata e della possibilità per una donna di dare amore e appagare la mancanza di un figlio in mille altri modi.