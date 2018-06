Ospite di Mattino Cinque, Fabrizio Corona torna a parlare della fine della relazione con Belén Rodriguez rivelando i motivi che lo spinsero a chiudere la storia. L’amore tra i due, durato ben tre anni, si concluse quando iniziarono i guai giudiziari di Corona che, ad oggi, ricorda la showgirl come una delle donne più importanti della sua vita.

‘È stata una storia importantissima’ – così Fabrizio Corona ha descritto la relazione con Belén Rodriguez nell’intervista rilasciata a Mattino Cinque che andrà in onda venerdì 8 giugno 2018. Nonostante il profondo affetto che lo lega ancora alla showgirl argentina e gli ultimi gossip che ipotizzavano un ritorno di fiamma, Corona si è detto innamorato dell’attuale fidanzata, Silvia Provvedi, con la quale è riuscito a ristabilire un rapporto dopo un momento di crisi.

Fabrizio Corona, l’affetto per Belén e i rapporti con Nina Moric

La storia durata 3 anni con Belén Rodriguez resta, dunque, per Fabrizio Corona un tenero ricordo e a chi si è sempre chiesto come mai i due si siano lasciati, ha spiegato: ‘E’ finita perché avevo davanti 13 anni di galera…Sono una vita’.

I rapporti con l’argentina sono, ancora oggi, distesi e forti, sicuramente migliori di quelli che Corona intrattiene con la ex moglie, Nina Moric.

‘A me dispiace non avere questo tipo di rapporto con la mia ex moglie perché è la madre di mio figlio’ – ha spiegato ai microfoni di Federica Panicucci, senza nascondere le difficoltà di una relazione con la modella croata.

Fabrizio Corona: ‘Io e Silvia Provvedi siamo tornati a vivere insieme’

Se un tempo, però, Fabrizio Corona era un vero e proprio ‘collezionista’ di donne – ‘Ero un malato cronico, da cura…ora sono monogamo’ – ad oggi si dichiara molto innamorato della fidanzata Silvia Provvedi.

Dopo un momento di crisi seguito alla sua scarcerazione, i due sono tornati a vivere insieme: ‘Abbiamo preso una casa, adesso faccio il serio’.

Corona, tuttavia, non nasconde il periodo buio vissuto con la Provvedi: ‘L’ultima litigata che abbiamo fatto è stata bruttissima, ci ha veramente separato e ha rischiato di far finire la nostra storia’ – ha raccontato, assicurando che ad oggi la situazione è migliorata.

‘Posso dire che non siamo mai stati così bene. Quando ero in carcere le avevo chiesto di sposarmi ma ora non accetterebbe e fa bene’.

