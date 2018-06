Botta e risposta su Twitter tra Massimo Bernardini e Laura Pausini: il giornalista ha commentato l’esibizione della cantante romagnola ai Wind Music Awards 2018 scatenando il putiferio sul web. ‘E’ tempo di maturità, di dischi importanti senza compromessi’, cinguetta Bernardini in un primo momento, ‘Basta ammiccamenti, sei una signora’. Ma la ‘signora’ non si è fatta attendere, ed ha risposto.

‘Che vergogna leggere una frase del genere da un uomo’, scrive, dunque, Laura Pausini su Twitter in risposta al parere espresso da Massimo Bernardini, conduttore di Tv Talk. La cantante è, infatti, rimasta sbigottita ed apparentemente offesa dalle parole di Bernardini che, come sottolineato nei commenti, ha sempre nutrito stima in lei. Il botta e risposta è stato scatenato dall’esibizione della Pausini ai Wind Music Awards il 5 giugno 2018.

Massimo Bernardini commenta l’esibizione di Laura Pausini ai WMA 2018

E’ Massimo Bernardini a commentare l’esibizione di Laura Pausini ai Wind Music Awards 2018, scatenando non solo l’opinione pubblica del web – in parte schieratasi in parte oppostasi all’opinione del giornalista – bensì anche la furiosa risposta della cantante romagnola stessa.

‘Adoro Laura Pausini, la stimo come musicista e cantante, ma la sua ansia di sembrare up to date a tutti i costi a metà dei quaranta mi delude. È tempo di maturità, di dischi importanti senza compromessi, di cover immortaliamo. Basta ammiccamenti, sei una signora’, scrive in un primo momento Bernardini.

Poi, la puntuale replica della Pausini: ‘Che vergogna leggere una frase del genere da un uomo. Io sono così Massimo. Lo sono in casa come un tv. Canto frasi leggere come più profonde e mature. Mi vesto come una donna di qualsiasi età deve fare,perché è libera di farlo. Senza ammiccamenti. Trovo ingiusto questo commento’.

Bernardini Vs. Pausini, il web insorge e il giornalista si scusa

Dopo il primo botta risposta e la furiosa replica di Laura Pausini al commento di Massimo Bernardini su Twitter, giungono le scuse del giornalista, resosi conto di aver scatenato gli utenti del web contro la cantante: ‘Ho sottovalutato la grossolanità, la superficialità e la diffusività della rete quando ti coinvolge: me ne scuso. Chiunque usi le mie riflessioni vs Laura Pausini 1) Non ha capito niente 2) Crede voglia denigrarla mentre parto da un’infinità stima per lei’.

La cantante non ha più risposto direttamente al conduttore, ma l’immagine da lei pubblicata subito dopo su Twitter è alquanto significativa: ‘La connessione ad Internet ormai ce l’hanno tutti, è la connessione al cervello che continua a scarseggiare’.