Francesco Gabbani: ‘Mi hanno dato del rottamatore ma dopo di me non ho visto vere novità’

Francesco Gabbani si è preso una piccola pausa. Dopo i due successi consecutivi sanremesi, che lo hanno visto trionfare tra i giovani con ‘Amen’ e nel 2016 tra i big con ‘Occidentali’s Karma’, il cantautore toscano ha affrontato due anni molto intensi fatti di grandi successi, di tanti live e tour in giro per l’Italia. Francesco Gabbani oggi si gode un po’ di tranquillità con la scoperta della passione per il legno e della quotidianità. L’ultimo Sanremo lo ha visto da spettatore e ha ammesso di non essere rimasto particolarmente colpito dalla kermesse a livello musicale.

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Francesco Gabbani ha raccontato la sua vita di oggi in ‘isolamento’ dal mondo dello spettacolo e dai palchi musicali. Il successo per lui è arrivato oltre i 30 anni di età e a detta dell’artista in maniera ‘atipica’. La celebrità l’ha infatti ottenuta: ‘Senza venire da un talent o dall’hip hop. E soprattutto senza una presenza sul web’, ha dichiarato. Per ora l’artista si gode un po’ di riposo, ma dal 6 luglio sarà nuovamente lanciato nell’arena della musica con un tour on the road che partirà da Codroipo.

Francesco Gabbani: ‘Dopo di me nessuna novità’

È stato il protagonista di Sanremo 2015 e Sanremo 2016. L’ultima kermesse, quella condotta da Claudio Baglioni, Francesco Gabbani l’ha vissuta da telespettatore.

‘Sanremo l’ho vinto anche quest’anno. Il tweet dal divano di casa coi calzini è diventato topic trend. Scherzo ovviamente. Baglioni mi ha stupito in positivo per la sua capacità di condurre. Favino chapeau, ha vinto lui. A livello musicale la media era alta, ma non c’era nulla di eclatante. Mi sono emozionato solo per Vanoni-Bungaro-Pacifico’, ha confessato il cantante.

Eppure Lo Stato Sociale che sul palco sanremese ha portato ‘Una vita in vacanza’ e ‘Una vecchia che balla’ era stato identificato come l’erede di Francesco Gabbani e di ‘Occidentali’s Karma’, ma così non sembra o almeno non a detta del cantate toscano che lancia un affondo ai colleghi arrivati secondi a Sanremo 2018.

‘Mi hanno dato del rottamatore ma dopo di me non ho visto vere novità. E quella dello Stato Sociale più che una copia mi è sembrata una presa in giro. L’atteggiamento di chi viene a Sanremo e poi sputa nel piatto dove mangia. Non lo concepisco’, ha confessato l’artista.

Un futuro sul palco dell’Ariston? Francesco Gabbani non lo esclude. ‘Magari tornerò per nostalgia. È un palco che mi ha dato tanto in termini di emozioni. È come il posto del cuore in cui vai vacanza. Però poi mi domando come potrebbe mai riaccadere la stessa congiunzione astrale’, ha ammesso l’artista.

Francesco Gabbani e la pausa dalla musica

Francesco Gabbani si è preso uno stop a partire da gennaio, ma a breve ritornerà sui palchi d’Italia. Il cantante vive sempre a Carrara perché non riesce a ‘immaginarsi in una grande metropoli’ e ha approfittato di questa pausa per dedicarsi a un’attività manuale. ‘Mi sono messo a lavorare il legno. Ho comprato gli attrezzi, ho chiesto consigli, e come prima cosa mi sono costruito il banco da lavoro. Adesso sto facendo un tavolo di bambù’, ha rivelato.

Questo stop dopo due anni intensi è servito. ‘Poter stare a casa una settimana di fila è stato bellissimo. Ho ritrovato la semplicità che è fondamentale per trovare la forza di dire qualcosa. Del resto i risultati che ho ottenuto arrivano da canzoni nate da quella condizione’, ha detto il cantante che ha confessato di non amare le mode e di aver sempre vissuto un po’ isolato.