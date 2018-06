Venerdì scorso abbiamo assistito tutti al fiabesco matrimonio di Filippa Lagerback e Daniele Bossari e a distanza di quasi una settimana i freschi sposini se la stanno spassando a Marrakech, in Marocco, per un breve viaggio di nozze (‘L’organizzazione delle nozze è stata così intensa che non avevamo più energie per pensare a un viaggio più elaborato’, ha confessato la bella svedese), in attesa magari di concedersi una vacanza ben più lunga durante l’estate. Ma tra un tutto in piscina e un’escursione nel deserto c’è ancora voglia di rivivere la magica atmosfera della cerimonia di Villa Ponti.

‘Le mie nozze sono state un sogno a occhi aperti, più belle di un film’, ha rivelato Filippa Lagerback al settimanale Grazia, ‘Un anno fa se qualcuno mi avesse raccontato che mi sarei sposata con una festa così meravigliosa, oltre ogni aspettativa, non ci avrei mai creduto (ringraziamo quindi il Grande Fratello Vip 2, che ha finalmente ‘sbloccato’ Bossari dai suoi tormenti, ndr).

Sì, lo voglio. ❤️ A post shared by Filippa Lagerback (@filippalagerback) on Jun 2, 2018 at 12:50am PDT

Del resto le immagini non mentono e tutti i partecipanti alla festa, sposi, testimoni e invitati (tra cui molti vip), sono apparsi visibilmente felici ed entusiasti: ‘Daniele era emozionatissimo’, ha confermato Filippa, ‘Quando mi ha visto uscire dall’auto ha provato lo stesso brivido che aveva sentito nel ’94, quando guardandomi vestita da sposa nella pubblicità della birra, prima ancora di conoscerci, si era convinto che la donna della sua vita dovesse essere proprio così, come me. In quel momento è diventato un vulcano di emozioni’.

Insomma, ne è valsa la pena aspettare così tanti anni: ‘Per me che non avevo mai festeggiato neanche un compleanno, il mio matrimonio è stato il primo grande party, durato fino alle tre e mezza del mattino. La luna di miele l’abbiamo poi trascorsa in un piccolo albergo a Sacro Monte, dove si vede tutta Varese dall’alto: il luogo più romantico per continuare ad abbracciarsi. Ora siamo invece a Marrakech per qualche giorno’.

Tutto procede a gonfie vele nella vita di Filippa Lagerback e Daniele Bossari, anche se si intravede un piccolo-grande motivo di scontro: ‘Daniele forse vorrebbe un altro bambino’, ha spiegato la modella svedese, ‘Ma io, adesso che nostra figlia Stella è grande, voglio godermi solo il tempo con lui, non voglio spostare l’attenzione su qualcun altro. Noi ci bastiamo’.

Chissà se il vincitore del GF Vip 2 mollerà la presa…