E’ tutto pronto – o quasi – per il matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez: la coppia ha postato su Instagram l’invito alle nozze anticipando alcuni dettagli succulenti su quello che è stato definito il ‘royal wedding’ italiano. Pare confermata, dunque, la location della cerimonia: sarà la Sicilia a fare da sfondo a questo amore nato grazie al brano ‘Vorrei ma non posto’.

‘Wedding is coming. Are you ready?’ – si legge sul profilo Instagram di Chiara Ferragni, che ha allegato l’originalissimo invito alle nozze con Fedez previste per l’1 settembre prossimo. Dopo tantissime indiscrezioni sulla cerimonia, sono stati proprio l’influencer e il rapper ad anticipare alcuni dettagli che renderanno caratteristico questo matrimonio: si tratterà, a quanto pare, di un evento in stile Coachella Festival con tanto di ruota panoramica, luci e colori a tema.

The Ferragnez, le anticipazioni sulle nozze

‘Save the date’ si legge sull’invito a nozze di Chiara Ferragni e Fedez che hanno già lanciato l’hashtag #TheFerragnez.

Da qui ai primi di settembre, dunque, la coppia racconterà alcune anticipazioni sul grande giorno, condividendo emozioni e preparativi sui social, come nel loro stile.

Dal video-invito alle nozze, tuttavia, è già possibile dedurre importanti dettagli: per il matrimonio della Ferragni e Fedez si volerà in Sicilia – molto probabilmente a Noto – e ci si preparerà ad una cerimonia ispirata al festival musicale che si svolge annualmente negli USA a fine aprile.

Leggi anche: Fedez e Chiara Ferragni: il matrimonio a fine agosto 2018 in Sicilia

Chiara Ferragni e Fedez, la nuova casa prima del matrimonio

Intanto, mentre fervono i preparativi per il ‘royal wedding’ italiano, Chiara Ferragni e Fedez hanno potuto finalmente traslocare nella nuova casa: un attico extra lusso nella City Life.

Al rientro dagli Stati Uniti, dove è nato il figlio Leone, i ‘Ferragnez’ hanno soggiornato per diverse settimane in albergo prima di trasferirsi nella nuova casa.

Attraverso video e foto social hanno mostrato ai follower alcuni dettagli dell’attico milanese con piscina, living room e un intero piano adibito ad armadio, scatenando le ire dei più invidiosi.

Leggi anche: Chiara Ferragni: ‘Vorrei che Leone avesse una vita il più possibile normale’