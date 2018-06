Barbara D’Urso: ‘Sono l’unica regina del reality’

Ieri sera, ad ‘Avanti un altro’ il programma di Paolo Bonolis, abbiamo assistito a un Barbara D’Urso show. Il quiz di Canale 5 è andato in onda in prime time per contribuire all’iniziativa benefica del Cers ‘Adotta un angelo’, tra gli ospiti speciali della serata non poteva mancare Carmelita. Entrata in studio ‘circonfusa di luce’, come ha detto Paolo Bonolis, Barbarella ha condotto parte del programma. A sfidarsi, un gruppo di concorrenti appartenenti alla categoria ‘realtà e un gruppo di vip appartenenti alla categoria ‘reality’

‘Sono qui con il cuore’, ha detto Barbara D’Urso e tanto per cominciare bene lo show, Bonolis ha approfittato per sentire il battito della D’Urso mettendo le sue mani sul seno della conduttrice. Intervenuta per ‘le quote rosa’ e altre tipologie di domande, la presentatrice del ‘Grande Fratello 15′ ha preso in mano le redini del quiz di Paolo Bonolis.

Barbara D’Urso ad ‘Avanti un altro’

Uno dei concorrenti della categoria ‘realtà’ che ha partecipato ieri alla puntata speciale di ‘Avanti un altro’ si è trovato davanti Barbara D’Urso. La conduttrice ha posto alcune domande sulle sue trasmissioni, sulla sua persona e sulla sua storia, tra i quesiti anche uno sul suo celebre brano ‘Dolce amaro’, una hit indimenticabile.

Barbara D’Urso ad ‘Avanti un altro’ (video)

‘Io e solo io nel mondo sono la regina dei reality’, ha detto Barbara D’Urso ponendo una domanda al concorrente. Ne è seguito un lungo elenco di reality show condotti da Barbarella: ‘Io non ho condotto solo il mio Grande Fratello, il mio reality Circus, la mia Fattoria, ma anche ’1, 2, 3 stalla’…’.

Barbara D’Urso, con humor e punzecchiata da Paolo Bonolis, ha giocato un po’ sul suo essere una dei volti principali di Mediaset. Con sarcasmo il tutto si è concentrato sul concetto di ‘Mio’, come se la rete e il mondo intero fosse di Carmelita. Chissà cosa avranno pensato le sue colleghe conduttrici di reality show come Alessia Marcuzzi e Ilary Blasi, avranno colto l’ironia?

Barbara D’Urso e Paolo Bonolis, il bacio alla francese

Franco Terlizzi, concorrente speciale di ‘Avanti un altro’ ha dovuto rispondere a domande sulla categoria ‘Gli animali si amano’. Ovviamente a porgliele è stata Barbarella. Terlizzi si è anche reso testimone di un piccolo scambio di effusioni tra Barbara D’Urso e Paolo Bonolis.

La conduttrice del Grande Fratello, sostenendo che il bacio alla francese fosse una sorta di ‘naso-naso’, ha approfittato per dare una dimostrazione pratica dello scambio affettivo usando come ‘cavia’ Paolo Bonolis. ‘Questo è il bacio all’eschimese’, ha tuonato il conduttore.

‘Io vorrei ricordare alla Mia Italia che dopo il Mio programma pomeridiano va in onda Avanti un altro!’, ha detto Barbara D’Urso prima di salutare Paolo Bonolis e Luca Laurentis e congedarsi dallo studio del game show.