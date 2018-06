Dopo Antonella Clerici anche Anna Moroni lascia La Prova del Cuoco: l’insegnante di cucina romana seguirà dunque il destino della conduttrice, abbandonando il suo posto dietro i fornelli della fortunata trasmissione televisiva dopo ben 16 anni. Una scelta senza rimpianti dato che la Moroni, 79 anni lo scorso febbraio, non vede l’ora di svolgere a tempo pieno il suo ruolo di nonna. Dal prossimo settembre, quindi, quando Elisa Isoardi prenderà il timone de La Prova del Cuoco al posto della Clerici, ci sarà pure una nuova cuoca.

‘Senza Antonella Clerici lascio la TV, torno a fare la nonna’, ha annunciato Anna Moroni al settimanale Spy, ‘Per tanti anni la trasmissione è stata la mia famiglia, e come in tutte le famiglie ci sono state gioie e dispiaceri. Ma è stata comunque un’esperienza stupenda. Mi sono emozionata tanto accanto ad Antonella nel corso della nostra ultima puntata: ho pianto anche io’. Eh, ce ne siamo accorti…

Anna Moroni non ha comunque nessuna intenzione di appendere il grembiule da cuoca al chiodo: continuerà infatti a sfornare i suoi buonissimi manicaretti, ma solo per i suoi nipotini. ‘Proprio così, ora tornerò a fare la casalinga, cucinerò solo per i miei nipoti e mi occuperò della mia scuola di cucina’.

Nata a Roma il 27 febbraio 1939, Anna Moroni a La Prova del Cuoco ha trasmesso per 16 anni, dal 2002 al 2018, l’immagine sicura e tranquillizzante della cuoca ‘casalinga’, come una mamma o una nonna qualunque, da contrapporre ai sofisticati chef stellati di altri programmi culinari. Forse proprio per questo ha ottenuto subito grande successo, venendo sempre confermata a fianco di Antonella Clerici (con cui ha scritto alcuni libri di ricette). A testimonianza della sua grande popolarità, nel corso degli anni la Moroni è stata imitata da Lucia Onone e da Luciana Littizzetto.

E a proposito della Clerici, la storica conduttrice de La Prova del Cuoco ha confermato di aver lasciato la guida della trasmissione per godersi maggiormente la famiglia e per rallentare i ritmi di lavoro: ‘È stata una decisione molto sofferta, ma se fossi andata avanti sarei certamente scoppiata. Avevo bisogno di fermarmi e spostare le mie priorità, è stata la pancia a dirmelo. Le ho dato retta. Credo sia il momento di consolidare quello che ho costruito e a 54 anni mi voglio godere le piccole cose e anche quelle grandi, come mia figlia e il mio compagno Vittorio Garrone’.