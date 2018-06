Gf15, Alberto Mezzetti: ‘Userò il montepremi per pagare i miei debiti’

Alberto Mezzetti, con la vittoria al Grande Fratello 15, ha portato a casa un montepremi da 100 mila euro. Il Tarzan di Viterbo ha convinto il pubblico a casa grazie alla sua simpatia e alla tenerezza e i telespettatori lo hanno premiato. A poco più di 24 ore dalla sua vittoria, Alberto ha le idee ben chiare su come sfruttare la vincita in denaro.

Intervistato da Fanpage, Albero Mezzetti ha rivelato alcuni retroscena della casa del Grande Fratello: dalle aggressioni di Baye Dame, all’addio degli sponsor al reality show. Il vincitore del Grande Fratello 15 ha anche fatto chiarezza sul rapporto con veronica Satti con cui, a un passo dalla finale, è scattato un bacio.

Alberto Mezzetti e i debiti da sanare

Ben 49 giorni nella casa del Grande Fratello e un montepremi di 100 mila euro, Alberto Mezzetti può ritenersi soddisfatto di questa esperienza televisiva. Il modello ha già le idee chiare su cosa fare con i soldi vinti e come utilizzarli.

‘Ho garantito per alcune operazioni finanziarie dei miei familiari. Non sono andate come dovevano e ho dovuto risponderne. Verserò integralmente il montepremi per coprire parte dei debiti accumulati, così da poter risparmiare qualche anno’, ha raccontato.

Alberto è convinto di aver trionfato grazie anche a un cambiamento avvenuto nella casa. ‘Il rude che diventa elegante’, così Mezzetti ha descritto in maniera ironica la sua metamorfosi al Gf. L’esperienza del reality show ha regalato ad Alberto non solo una ingente somma di denaro, ma anche una nuova consapevolezza. ‘Ho scoperto quanta forza ho’, ha rivelato il Tarzan di Viterbo.

Alberto racconta la fuga degli sponsor e il bacio con veronica Satti

Alberto è il vincitore di una delle edizioni più criticate della storia del Grande Fratello, per la prima volta si è assistito a un abbandono del reality show da parte degli sponsor. Come è stata percepita dai ragazzi della casa questa fuga?

‘Ci avevano detto di togliere certi sponsor perché i contratti erano terminati. Dall’interno della Casa non sapevamo altro. E comunque credo che si siano fatti più pubblicità andando via che restando’, ha svelato Mezzetti.

A un passo dalla finale, Alberto si è reso protagonista di un episodio che era quasi sfuggito ai più: un bacio con Veronica Satti. Durante l’ultima puntata del Grande Fratello, Barbara D’Urso ha mostrato le immagini di questo scambio di effusioni. ‘Si è trattato di un bacio dato per capire certi istinti. Era un bacio a stampo, non uno vero, e dura un secondo. Il filmato è in bianco e nero, magari lo hanno allungato e stoppato, ma è durato solo un secondo’, ha chiarito Alberto.

Fuori dalla casa, Mezzetti ha riabbracciato anche gli ex concorrenti, ma a quanto pare non Aida Nizar, nonostante inizialmente sembrava che Alberto fosse l’unico ad aver accolto bene la vulcanica spagnola. ‘Aida ha abbracciato Baye Dame in diretta e non me che sono stato sempre rispettoso. Dimostra che i suoi abbracci non sono veri’, ha tuonato il vincitore del Grande Fratello 15.